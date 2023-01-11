花東縱谷國家風景區管理處(以下稱縱管處)為嘉惠更多疫後訪遊花東的民眾，策劃推出了五大縱谷品牌遊程專屬優惠方案「冬遊縱谷驚喜大禮包」，消費者在即日起到112年228之前，只要訂購遊程都能享有單日優惠300元，二日600元類推優惠，已有多家花東遊程業者積極共襄盛舉，期待以最豐富多元的花東遊程熱情迎接遊客。

疫後國民旅遊首選花東 縱管處暖心送出「冬遊縱谷驚喜大禮包」優惠方案

縱管處推行的花東縱谷五大旅遊主軸品牌，包含了「縱谷時光機」、「縱谷山野行」、「縱谷米樂園」、「縱谷原遊會」、「徐行縱谷」等。其中「縱谷時光機」是以不同時期豐富的移民文化聚落色彩為主，體驗先民生活的時光倒回主題旅遊；「縱谷山野行」則是以花東山野古道健行為主角，結合周邊部落的傳統食農、文化體驗，讓遊客在健行之餘完整感受部落與歷史古道氛圍。

「縱谷米樂園」則是以花蓮縱谷知名的稻田風景與米農產品作為開頭，從「樂園」概念出發，結合一連串食育、食農的店家場域和農事體驗；「縱谷原遊會-餐桌上的部落旅行」以餐桌策展為核心，主軸為「部落文化x絕美秘境x餐桌體驗」，透過深入不同部落生活精髓，將傳統化作一道道佳餚，成為餐桌上最耀眼的展品；「徐行縱谷」由鄉鎮間交通連結做設計，運用雙鐵(鐵路及自行車)作為旅遊移動工具，連結縱谷溫泉區、車站、自行車道、公路等，讓遊客透過電輔車體驗輕鬆騎乘的樂趣，完成鄉鎮散策。

縱管處為嘉惠更多遊客輕鬆旅遊，鼓勵民眾走訪花東大自然，特別推出了「冬遊縱谷驚喜大禮包」優惠活動，即日起至112年2月28日止，消費者凡於『特約旅行社網路平台』購買花東縱谷五大品牌遊程，即可享有單日優惠金額300元、二日優惠金額600元以此類推的折扣。參與本次優惠活動的花東遊程業者包含：Tripbaa趣吧、原森旅行社、翔天國際旅行社(台灣觀巴)、東台灣深度玩家自由行、阿度的店、木日光文旦驛站、嘉明湖熊出沒企業社、太巴塱紅糯米生活館、烏尼囊多元文化工作坊、阿改玩生活、織羅米86、崁頂部落蓋亞那工作坊...等眾多優質業者，目前亦陸續增加中，希望提供更多元好玩的遊程服務給民眾選擇，有興趣的民眾可上業者網頁訂購行程。

疫後國民旅遊首選花東 縱管處暖心送出「冬遊縱谷驚喜大禮包」優惠方案

(花東縱谷國家風景區管理處廣告)