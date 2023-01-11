據調查報告，在疫情期間，數位行銷較成熟的企業，比不成熟的公司多拿到18%的銷售額，市占增長率則是2倍以上。因此「數位轉型」的必要性與急迫性，是當下企業與品牌面對越來越重視數位體驗的消費者，必須具備科技行銷思維。

為推動加速亞太區企業品牌推動顧客數位體驗、解密數位增長、提升數位營收，亞太行銷數位轉型聯盟協會(AMT聯盟)將於2月3日假台北文創6F盛大舉辦「第一屆行銷數位轉型 亞太品牌峰會」，這是一場跨國際的品牌行銷數位轉型峰會，邀請多位業界知名企業家分享數位轉型經驗，還能與許多企業經理人分享交流。其中包含momo谷元宏總經理、台灣大哥大林東閔商務長、新光三越數位發展部黃韻芝副總經理、小米互聯網業務部商業營銷品牌部資源策略熊艷總經理、家樂福電子商務/數據暨數位轉型林文子總監等，陣容非常堅強，還能與許多企業經理人分享交流。一次從電商、零售、通訊、百貨、網路媒體、物聯網、AI驅動、數位服務等面向，帶大家一探最新行銷數轉洞察和實戰案例。

AMT聯盟理事長高端訓指出，品牌必須透過品牌大數據與MarTech經營，利用數位工具輔助企業掌握會員用戶的不同行為和需求，在數位生態圈交織更多緊密關係，搶攻用戶眼球與商機，才能有助於行銷績效與轉換率提升。

AMT聯盟副理事長吳秀倫表示，峰會目的不僅是數位增長心法的分享，更將持續促成更多跨界對話與跨界合作。本峰會力邀各產業成功案例，透過實戰經驗，相信能促進與會者布局成長下一步！

AMT聯盟副理事長黃燕玲暨教育長強調，行銷數位轉型已不是趨勢，目前已進入實際場景大量應用階段，數位行銷科技工具日新月異，唯有不斷共學應用，才能找到屬於自己品牌轉型之路。

「行銷數位轉型亞太品牌峰會」，即日起團報(3人以上)或1月15日前報名享7 折只要3,500元/人(原價5,000元)，還可參加Demi-Holim NFT抽獎(限50枚) ：

「第一屆 行銷數位轉型 亞太品牌峰會」

時間: 2023年2月3日(五) 9:00-17:30

地點: 台北文創6F多功能廳

除此之外，「時報大師會館」也將於峰會現場提供「AdTech：數位轉型的關鍵方案」10堂套裝系列課程，最優惠購課方案活動，讓企業及個人線上自學持續精進！