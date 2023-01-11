震豪 Digit Spark幫助企業成為熱搜王，同時降低行銷成本，達到最有效率的廣告投放，背後仰賴數據與AI進行自動化精準演算。震豪網路媒體股份有限公司陳振豪執行長表示，公司不只做廣告優化，同時擔任顧問提供諮詢服務，再開發工具讓客戶自主操作，即便搜尋引擎演算法改變，客戶也能及時收到通知，進行更多的策略應對。在大布局下，客戶與公司都得到數據，創造雙贏。

Digit Spark 震豪網路媒體集團利用數據幫企業完成行銷優化，首先收集廣告數據，再使用AI運算，仰賴數學模型、文字模型提供解決方案，下降成本，達成最有效益的廣告投放。

陳振豪執行長分享實際案例，提及某租車廠商有廣告需求，原先客戶需要花費半年完成SEO與廣告投放，現在使用震豪 Digit Spark的工具後，只需2個月，名列搜尋關鍵字前3名。

Digit Spark 震豪網路媒體集團利用數據幫企業完成行銷優化，降低成本，達成最有效益的廣告投放。(圖/中時新聞網攝)

「現在網路時代，已經不可能再依靠傳統的方法!」陳振豪執行長強調，機器操作遠比人工識別更有效率，就算遭遇GOOGLE演算法更改，客戶也能即時收到通知，第一時間知道如何應對。

因為網路時代節奏快，速度即是力量，因應演算法提出策略，客戶改變文案、圖片及素材，很快就能發布新的廣告，甚至考慮購買更多的外部連結，都能藉由震豪開發的工具協助。

陳振豪執行長分享實際案例，有廠商現在使用工具，2個月能晉升搜尋排行前3名。(圖/中時新聞網)

Digit Spark 震豪網路媒體集團提供的廣告工具十分強大，解決企業缺乏內部行銷人員的問題，若搭配顧問諮詢服務，企業自己操作也有優秀的結果，能夠利用自動化做到廣告優化，省去行銷外包的費用。

陳振豪執行長指出，為掌握數據的優勢，震豪 Digit Spark將會不斷成長。當客戶使用公司的廣告工具得到資料後，公司再透過這些資料將系統架構優化，創造雙贏局面。

Digit Spark 震豪網路媒體集團為中小企業帶來廣告優化、顧問諮詢等提供工具協助，讓客戶不再仰賴外部廣告公司，而是能夠自己理解數據並做到即時的操作，實為中小企業的行銷福音。