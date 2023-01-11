薩塞克斯公爵（Duke of Sussex）哈利9日在接受美國廣播公司（ABC）的「早安美國」（Good Morning America）專訪，為大爆料回憶錄《備胎》（Spare）打書時，戲劇性地宣布，他和梅根絕不可能再重返英國，為王室執行公務。
據《衛報》（The Guardian）和《每日郵報》（Daily Mail）報導，哈利說，他永遠無法掙脫王室，但也根本不認為，自己和梅根會返回英國，為王室執行公務。
哈利告訴主持人史崔漢（Michael Strahan），就算他和王室家人之間有協議或安排，第三方也會使盡渾身解數，確保這不可能發生。而他似乎在暗示，媒體和彼此較勁的王室新聞辦公室雖不會阻止他們回去，但卻會讓整個環境令人活不下去。
他在節目中繼續指責王后卡蜜拉，說自己在「她個人的公關祭壇上犧牲」。不過，哈利也說，自己同情卡蜜拉，並不認為她是邪惡的繼母。當史崔漢念出書中批評卡蜜拉的部分時，哈利又說，「怪的是，我甚至希望卡蜜拉快樂，要是她快樂，或許就不會那麼危險了」。
然而，稍早他在接受CBS主播安德森古柏（Anderson Cooper）專訪時說，卡蜜拉樂於和英國媒體建立關係，使她變得很「危險」，也正由於那樣，會橫屍遍野。
而在安德森古柏質問哈利，顯然他對王室很反感，那他和梅根為什麼不乾脆放棄薩塞克斯公爵與夫人的頭銜時，他卻避重就輕地說：「那有差嗎？」而這似乎在暗示，他們夫妻不會放棄王室頭銜。
此外，哈利說，他離開英國後，維護他和家人安全的公費就被撤銷，令他感到「震驚」。而倫敦國際市調公司「輿觀」（YouGov）的民調顯示，哈利在英國人間的聲望已跌落谷底。將近2/3的受訪者坦承，他們對哈利持負面看法。
另一方面，哈利在專訪中堅稱，已故女王面對他想淡出王室，既不憤怒也不難過，因為祖母知道，那對他來說，有多難。不過，他也坦承，女王對事情演變的結果感到傷心。
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