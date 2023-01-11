哈利王子1月3日在洛杉磯接受美國廣播公司（ABC）「早安美國」（Good Morning America）主持人史崔漢（Michael Strahan）專訪。

薩塞克斯公爵（Duke of Sussex）哈利9日在接受美國廣播公司（ABC）的「早安美國」（Good Morning America）專訪，為大爆料回憶錄《備胎》（Spare）打書時，戲劇性地宣布，他和梅根絕不可能再重返英國，為王室執行公務。

據《衛報》（The Guardian）和《每日郵報》（Daily Mail）報導，哈利說，他永遠無法掙脫王室，但也根本不認為，自己和梅根會返回英國，為王室執行公務。

哈利告訴主持人史崔漢（Michael Strahan），就算他和王室家人之間有協議或安排，第三方也會使盡渾身解數，確保這不可能發生。而他似乎在暗示，媒體和彼此較勁的王室新聞辦公室雖不會阻止他們回去，但卻會讓整個環境令人活不下去。

他在節目中繼續指責王后卡蜜拉，說自己在「她個人的公關祭壇上犧牲」。不過，哈利也說，自己同情卡蜜拉，並不認為她是邪惡的繼母。當史崔漢念出書中批評卡蜜拉的部分時，哈利又說，「怪的是，我甚至希望卡蜜拉快樂，要是她快樂，或許就不會那麼危險了」。

Prince Harry tells @MichaelStrahan that he doesn’t think “it's ever going to be possible” for him and his family to go back to the UK and become working royals again. See more tomorrow on @GMA. https://t.co/jSgNpOauvo pic.twitter.com/cQpje4QPrn — Good Morning America (@GMA) January 9, 2023

然而，稍早他在接受CBS主播安德森古柏（Anderson Cooper）專訪時說，卡蜜拉樂於和英國媒體建立關係，使她變得很「危險」，也正由於那樣，會橫屍遍野。

而在安德森古柏質問哈利，顯然他對王室很反感，那他和梅根為什麼不乾脆放棄薩塞克斯公爵與夫人的頭銜時，他卻避重就輕地說：「那有差嗎？」而這似乎在暗示，他們夫妻不會放棄王室頭銜。

此外，哈利說，他離開英國後，維護他和家人安全的公費就被撤銷，令他感到「震驚」。而倫敦國際市調公司「輿觀」（YouGov）的民調顯示，哈利在英國人間的聲望已跌落谷底。將近2/3的受訪者坦承，他們對哈利持負面看法。

另一方面，哈利在專訪中堅稱，已故女王面對他想淡出王室，既不憤怒也不難過，因為祖母知道，那對他來說，有多難。不過，他也坦承，女王對事情演變的結果感到傷心。