歷經前所未有的15輪投票後，美國共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）終於當上眾議院議長，但接下來他將面臨許多難題。根據美國媒體《CNN》報導，此次是美國164年以來最難產的議長選舉，金融市場開始擔心，美國到今夏或今秋恐再度上演債務上限鬥爭的惡夢，並威脅世界經濟表現。

報導指出，通常美國眾議院議長選舉是新國會最輕鬆的一場選戰，但麥卡錫卻經過15輪才勝出，領導的只是共和黨的微弱多數，此現象讓美國金融市場意識到，「混亂」可能是本屆國會的常態。

尤其麥卡錫為了當上眾議院議長，對黨內極右派做出極大讓步，曾答應只需要一名眾議員、就能提出「罷黜議長」動議，這可能讓後續債限談判更複雜難解。

高盛經濟學家發布報告警告，美國債務上限將帶來麻煩，今年財政期限帶來的風險，將比10年前更高。高盛預估，美國債限問題最快8月爆發，最遲可能拖到10月，而確切時間取決於這段時間的預算赤字規模。

報導提到，如果美國無法再度提高31.4兆美元的舉債上限，將導致美國面臨債務違約，專家過去曾形容這是無法想像的金融世界末日，而且即使躲過違約，仍會在華爾街帶來混亂，可能延後支付軍人、聯邦員工薪水和美國民眾賴以維生的其他款項。

一名資深華府說客示警，美國恐重演2011年舉債上限危機甚至更糟的事件，當年因舉債上限問題久拖未決，信評機構標普甚至摘除美國AAA頂級債信評等，震驚全球金融市場。