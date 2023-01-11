俄羅斯去（2022）年2月入侵烏克蘭，遭到歐盟一連串制裁，由於歐洲高度仰賴俄國能源，普丁原本寄望把天然氣當武器，以切斷能源供應威脅歐洲讓步，沒想到，在史上超級暖冬的庇護下，歐洲天然氣價格跌回戰爭前水準，如今看來普丁可能失算了。

綜合外媒報導，去年2月，在俄烏開戰前，荷蘭 TTF 天然氣期貨價每兆瓦時（MWh）88歐元，隨著俄羅斯斷供危機和擔憂冬天耗盡天然氣，同年8月，每兆瓦時達到343歐元，創下歷史新高，相當於目前價格的5倍。

俄羅斯過去每年供應歐洲40％的天然氣，戰爭爆發後，歐洲各國為避免能源供應短缺，除了擴大天然氣的儲存量，也找到替代俄國的天然氣，同時呼籲民眾節約能源。至今年1月初，歐洲天然氣庫存儲量為 84%，相較一年前只有52%，提高了61%。

歐洲迎來史上罕見的暖冬，邁入2023新的一年，多國氣候暖到令人難以置信，包括荷蘭、丹麥、波蘭、捷克等打破1月氣溫紀錄。元旦當天，波蘭首都華沙飆上18.9°C，比過去高溫紀錄還高出5°C ，西班牙北部大城畢爾巴鄂為 24.9°C，瑞士也有 20°C，整個歐洲1月暖烘烘，比之前均溫多出10°C以上，冬天竟熱到像夏天。

歐洲溫暖的天氣，促使許多國家供暖需求下降，天然氣價格應聲大跌，1月4日，荷蘭 TTF 天然氣期貨價格收至65歐元，較一個月前砍半，創下俄烏衝突前、2022年1月19日來新低。據氣象預測，這波暖冬可能持續至2月，連帶打擊取暖燃料需求。

普丁去年削減輸往歐洲的天然氣，並視能源為武器報復西方國家，此策略看來效果有限。但分析師警告，在俄國減少能源供應之下，歐洲各國開始儲備2023-24年冬季天然氣，屆時歐洲天然氣價格可能再度攀升。