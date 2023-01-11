立法院昨（10日）三讀通過「平均地權條例」部分條文修正案，祭出5大措施打炒房，預料將對房市造成衝擊，房市專家Sway也提醒消費者應該留意賣家的話術，避免誤入陷阱。

此次修法重點包括限制預售屋換約轉售、預售屋解約申報、私法人購屋改為許可制，且5年內不得移轉、建立吹哨者檢舉制度及重罰炒房行為，最高罰5千萬。

對此，Sway警告，過去幾年漲越兇的地方，就可能跌越深，整體而言有下跌1至3成的機會，且三讀通過後到真正實施的這段期間將有逃命潮。Sway也分享6個這段時間賣家常用的話術提醒消費者，應該多留意避免上當。

包括「假跌」用假的合約書來先拉高房價，再假裝跌價；「假相對跌」用業配新聞比如青埔七字頭，來假裝自己跌到四字頭，其實根本就沒人要買，只騙外行。

Sway也說，「紅單就是合約，可以轉售」的說法也是常見的話術，紅單（預約單）轉售獲利，其實是違法的，建商也有可能會先逼簽約再讓你不得轉售，就是要讓買價落入套牢陷阱。

此外，「成屋更貴」也是欺騙消費者的說法，Sway強調，預售都賣不掉了，成屋哪來的更貴說法？最後「逆勢上漲」、「你不講政府不知」也是要讓消費者誤會，最後甚至被出賣，拿去賺檢舉獎金。