美國外交關係協會（Council on Foreign Relations）國際經濟高級研究員馬拉比（Sebastian Mallaby）在《華盛頓郵報》撰文指出，拜登對大陸的禁運措施或許短期有效果，但長期下來，仍需制定具戰略及政治可行性的國際經濟願景，深化與各國的關係讓利「盟友」，讓他們承認大陸加入世界貿易組織（WTO）是個錯誤，如此拜登才能成功取得「遏制俄羅斯、遏制大陸，並制定新的全球經濟參與模式」漂亮的三連勝。

文章指出，美國成功引領全球多國援助烏克蘭抵禦俄羅斯的入侵，並採取一致戰略遏阻大陸軍工業的崛起。與前總統川普一樣，拜登出於對經濟和外交的考量，將自由貿易作為孤立敵人和鞏固友誼的武器，而相比俄羅斯，大陸不僅人口多，無論技術、市場都是佔領先且重要的地位，又是全球最大債權國，對美國而言是更具挑戰性的對手。

或許在未來一兩年內，晶片禁運能夠對大陸產生衝擊，但隨著時間推移，這項戰略將取決於歐洲、亞洲的企業和政府合作程度，荷蘭、德國、日本等國家是否支持禁運，不可能要求對方將大陸市場拱手讓人，也不可能指望對方視大陸為威脅，例如荷蘭艾司摩爾和日本東京威力科創，無論是公司或當地政府都對禁運措施有些微詞。

文章指出，晶片禁運如果獲得盟國支持，確實是個狠招，但缺乏支持下，拜登此舉只會加速大陸半導體自主的進程，並打擊美國工業。

文章說，要求盟國放棄大陸市場，又不擴大進入美國市場的機會，這並非可持續戰略。拜登必須向盟國釋出更大方的訊號，透過貿易自由化的經濟前景，消彌盟國對禁運的顧慮，同時持續深化與其他經濟體的貿易，尤其正值團結其他國家對抗俄羅斯和大陸時刻，不能將任何一個促進美國經濟成長和深化聯盟的工具拒於門外。

此外，已經擱淺的跨大西洋貿易及投資夥伴協議（TTIP）也是一項工具，涵蓋關稅削減、電子商務、智財權等標準，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）提出加強與美國貿易關係的呼籲，標誌著時機已經成熟，拜登政府應該恢復談判。

文章總結，拜登應該利用兩黨對華一致的立場，以及對貿易的支持，制定一個無論從戰略或政治都具可行性的國際經濟願景，讓盟國承認大陸加入WTO是個錯誤，又能制定一個有利盟國、美國利益、國安的全球化，如此拜登就能取得漂亮的三連勝：遏制俄羅斯、遏制大陸，並建立新的全球經濟參與模式。