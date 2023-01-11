台北市第三選區立委補選在8日結束，國民黨派出的王鴻薇擊敗綠營對手吳怡農，成功進軍國會。身為新任立委的王鴻薇10日就開始履行職責，在臉書發文監督政院，她列出閣揆蘇貞昌5大罪狀，並要蘇內閣在農曆年前總辭。

王鴻薇提到，有很多朋友期待她在國會殿堂上質詢蘇貞昌，自己當然也有非常多問題要對蘇提出，但大家應該要認知，「蘇貞昌在行政院長的位子上多一天，對台灣整體都是一種傷害」，她提出蘇的5大罪狀，同時呼籲內閣年前務必總辭，。

蘇貞昌最大的問題，王鴻薇認為是「政績不佳」，她對此抨擊，台灣近幾年來物價上揚，人民生活越來越困苦，賺到的錢都不夠漲的用；另外台灣能源問題，更是危急緊迫，且蘇貞昌還延誤了疫苗進口採購，更是危及國人的生命安全與健康，但卻從未因這件事向人民道歉，「沒有一位國家閣揆，可以放任這樣的社會現狀，還戀棧權位。」

王鴻薇提到，蘇貞昌的罪狀還有「家族承包政府標案引起社會共憤」以及「態度囂張跋扈，污辱國會殿堂」，尤其是蘇在接受立委質詢時，拗不贏就嗆對方媽媽，並讓中央部會首長如薛瑞元、花敬群等人有樣學樣，目無法紀，嚴重傷害國會質詢權。

對於蘇貞昌用人失察、護短，王鴻薇也有話要說，像政院前發言人丁怡銘曾因「萊牛肉麵」事件下台，結果才不過短短的4個月，又被蘇貞昌找回來，其擔任的顧問一職估計月領12萬；另外一個例子則是重用因慶富案下台的廖燦昌當第一金控董事長，結果廖現在又捲入司法事件。

王鴻薇最後針對蘇貞昌的罪狀是，自2019年上任行政院長之後，就以中央圖房小編配合名嘴、網軍的助攻，利用公帑，利用媒體戰逃避監督。她強調，民進黨對九合一敗選的檢討報告，「千錯萬錯都不是黨的錯，蘇貞昌更是戀棧權位至今未下台，台灣有一句俗諺『欠債不能欠過年』」，蘇貞昌應在年前進行內閣總辭、應該即刻下台！