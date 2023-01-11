健保署驚傳內鬼洩漏民眾健保個資弊案，調查局新北市調查處獲報，指已退休的衛福部中央健康保險署主祕葉逢明、健保署承保組科長謝玉蓮、承保組職員李仁輝等3人，涉嫌偷查並外洩健保被保險人個資長達13年。媒體人黃揚明感嘆，洩漏個資的刑責很輕，但利益誘惑很大，「難怪...」

調查局新北市調查處獲報，指已退休的衛生福利部中央健康保險署主祕葉逢明、健保署承保組科長謝玉蓮、承保組職員李仁輝等3人，涉嫌偷查並外洩健保被保險人個資，長達13年，懷疑3人洩漏的個資恐難以計數，涉嫌洩密罪。檢調9日兵分5路搜索，並約談葉男3人，3人深夜被移送台北地檢署複訊。檢察官複訊後，諭知葉逢明、李仁輝無保請回，科長謝玉蓮經漏夜偵訊後10日凌晨以涉犯《國家情報工作法》諭令10萬元交保。

黃揚明10日在臉書發文感嘆，「洩漏個資的刑責很輕，但利益誘惑很大，難怪...」

網友也說：「10萬就交保，刑期那麼輕，外洩不意外」、「低風險，高投報，難怪詐騙集團可以成功引誘官員涉法」、「誇張」、「台灣官箴敗壞至此，身為公務高官卻是如此貪財無德，真該没收該廝所有財產關到死，可惡...」、「這種人才應該納入數位發展部，師夷之長技以制夷」、「廣義的政府官員都很好命，涉法都輕放，該重刑才是」、「難怪自從實名制之後，莫名其妙的一堆詐騙簡訊跟電話」、「真的笑死」。