桃園市龍潭區三坑抽水站7日爆管，釀南桃園逾33萬戶大停水，持續仍有末端用戶無水可用，責任歸屬在中央或桃園市政府引熱議。臉書粉專「政客爽」指出，整個北台灣只有台北市政府自己是主管機關，桃園主管機關是經濟部、事業單位是自來水公司第二區管理處，狠打臉綠營側翼。

政客爽10日在臉書發文表示，昨天(9日)打臉綠營側翼造謠自來水是桃園市政府管理的鬼話後，來了一堆假帳號來洗留言，大概某黨很急吧，看你們氣急敗壞的樣子我就放心了！

「來，再貼一張證據，這張表格來源：經濟部水利署北區水資源局。」政客爽指出，中文寫得很清楚，自來水供水系統跟事業單位，桃園主管機關是「經濟部」、事業單位是「台灣自來水公司第二區管理處」

政客爽強調，整個北台灣只有台北市政府自己是主管機關，所以桃園人可以試試去台北繳水費可不可以繳？答案是：「不、可、以！」

政客爽直酸，要繼續鬼扯，網路資料一大堆，甚至不用資料用點正常人的邏輯都知道自來水是中央管理的，「塔綠班不讀書沒關係，但至少我貼資料你要學會識字，要加油哦～」