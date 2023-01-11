大胸部女生出現時常吸引大家的目光，然而有名女子在網路上抱怨自己雖然擁有G罩杯，但是也造成生活上的困擾與不便，甚至，國小期間還被同學傳紙條「○○○的胸部在跑步的時候一直彈彈彈，好好笑喔！」，這件事讓她現在回想起來也依舊有些難過；不過，卻有平胸女網友則認為，平胸也是有相對的困擾，也意外引起網友們討論。

一名女子在「Dcard」論壇發文，她提到自己30歲擁有G罩杯，從國小就發育的很好，但也被親戚開過玩笑，而在國小四年級時還被好朋友偷偷取笑，某次她無意間看到好朋友傳的紙條，其內容寫著「○○○的胸部在跑步的時候一直彈彈彈，好好笑喔！」，這件事讓她非常傷心，哭著跑去和班導師告狀，但也只獲得同學的道歉，老師也沒有教他們正確的兩性觀念，讓她回想到此事時還是覺得很難過。

對此，她也指出大胸部的困擾很多，並列舉了6項，第一、買內衣很不方便，尤其很貴；第二、任何運動超級不方便；第三、買衣服更不好買，而且因為胸部要買更大件的衣服；第四、背部容易酸痛；第五、在日常與人接觸很容易不小心被別人觸碰到；第六、胸下真的比較容易流汗。

另外，她也分享大胸部4個日常不便之處，第一、要看肚子真的必須把胸部往內壓；第二、水上活動穿救生衣會很尷尬；第三、量體重真的要稍微往前傾，才看得到數字；第四、吃東西如果掉屑都會在乳溝裡，所以要去廁所清理。

不僅如此，她也提到下樓梯時低頭看不到階梯，還要稍微彎腰，還有在吃飯是圓桌的場合，也讓她非常尷尬，因為有些菜需要站起來並彎腰去盛菜，但胸部很容易撞到湯匙，或者是那些食物，最後她也希望大家不要嘲笑胸部大小，或是拿胸部大小來開玩笑，認為不管大或小請尊重彼此。

文章一出，網友紛紛留言表示「別抱怨了，奶大在現今社會是大優點」、「辛苦你了，各種特徵都有別人想像不到的困擾」、「我也是差不多，本來想跳hippop但是有個胸部前後的律動我做起來莫名煽情」、「還記得國小的時候在台上跳舞，因為胸部會晃動，被同學的爸爸說胸部發育得很好」、「其實最大的困擾應該是非常容易釣到噁男」。

不過也有一名平胸妹網友反駁，她認為小胸部穿衣服不好看，扁平沒氣勢，也表示原PO內衣可以挑選一般的運動內衣來穿，也覺得就算沒什麼胸部，和別人近距離有交集時，手臂也會擋在胸前，然後因為平胸，罩杯內會有些空，食物屑掉進內衣，也是要私下清理，不過，她最後認同「嘲笑別人的都很沒水準」。