華為在2020年受到美國貿易制裁，當時極力發展的手機領域受到重挫，然而根據最新公布的資料，華為2022年收入回到6369億人民幣（約新台幣2.8兆元），被外界視為轉危為安的訊號。前立委雷倩8日在節目《全球大視野》指出，華為CEO任正非近幾年將公司觸角伸到各個領域，是對抗美國打壓的關鍵。

雷倩表示，華為在科研上有龐大的投入，在美國舉所有盟友之力屏擋華為任何發展的可能性時，任正非做了一個很重要的決定，他將企業整體做調整跟緊縮，也把一些比較寬泛的投資做了修正，儘管2022年在營業上有所損失，反而更加大了投資研發的力度。

對於華為的營運，雷倩分析，營運商業務占50%、企業業務占20%，剩下的就是消費者端如賣手機等營收，而在這次美國制裁，消費者業務是受到打擊最大的，這個業務幾乎掉了一半。不過雷倩也提到，儘管華為現在倒退回去做4G，但其所開發的鴻蒙系統(OS)是可以升級的，將來它回來做5G、6G的時候，可以憑著鴻蒙這樣的OS去做各式各樣的升級，這也代表美國用晶片或其他東西去卡脖子，但華為整個發展是不那麼容易被卡住的。

此外，雷倩還陳述，任正非現在還積極經營5大軍團，包含傳統的煤礦產業；可以建設新型港口的海關港口、智慧公路軍團；建構資料中心的雲服務跟智慧服務，以及規劃龐大繁雜配輸的智慧太陽能業務。