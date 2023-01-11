華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）最新兵推顯示，共軍如2026年入侵台灣，美軍2艘航母被擊沉，台灣會變成「焦土慘勝」。但臉書粉專「興趣使然的路人」指出，他下載下來看之後發現，CSIS竟然預測台灣跟老共單挑可以撐70天，這顯然沒有把「台灣天然氣安全存量只有11天」這件事情考慮進去，這多半是因為大部分兵推本來就不考慮後勤，兵推聽起來很厲害，原來其實就是比較專業、比較複雜的桌上遊戲而已。

「CSIS昨天(9日)釋出他們的兵推報告。」興趣使然的路人10日在臉書發文表示，他下載下來稍微看了一下之後，發現他們竟然預測台灣跟老共單挑可以撐70天，這顯然沒有把「台灣天然氣安全存量只有11天」這件事情考慮進去。

興趣使然的路人指出，當然，如果限制民生用電，我國在台灣海峽被封鎖，LNG船絕對進不來，然後解放軍完全腦抽不打我們儲氣槽的情況下，可能可以撐得比11天更長一些，但是這篇兵推報告裡完全沒有討論這件事情，「多半是因為...大部分兵推（wargaming）本來就不考慮後勤啊！」

興趣使然的路人驚呼，而且他今天才知道，「兵推」雖然聽起來很厲害，但原來其實就是比較專業、比較複雜的桌上遊戲啊！（見圖二、三）他傻眼喊：「那我浪費時間看你這個不考慮後勤的桌上遊戲結果，還不如去玩星海爭霸啦！」

興趣使然的路人直言，突然對自己的無知感到沮喪，順帶覺得跟他們認真的自己非常智障。