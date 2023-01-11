因接受BBC專訪被冠上「台灣第一女優」的吳夢夢臉蛋甜美、身材火辣，近來在個人Youtube頻道上傳大約5分鐘的影片，可見她外出搭乘香港地鐵時，裡面直接沒穿內衣，謎之點點在鏡頭前若隱若現，掀起大批網友注意。

吳夢夢10日上傳一支題為「香港地鐵初體驗，No Bra」的影片，她盤起長髮，身穿米白色高領白T搭配牛仔褲，穿梭在地鐵站時，全程不發一語，看似相當平凡，不過她其實沒穿內衣，好幾個鏡頭隱約見到凸點，黑色斜背包更令渾圓弧形更加明顯，好身材令人驚艷。

吳夢夢沒穿內衣，胸前直接冒出謎之點點。(圖/吳夢夢 Youtube)

影片曝光後，網友們在底下稱讚：「讚，跟風這個流量密碼是對的」、「漂亮啊，沒注意其實也不知道沒穿內衣耶」、「夢夢好像減肥了？不過怎樣都喜歡妳的」、「真希望有一天能見到夢夢本人」，不過有網友砲轟：「不要影響香港市容，不戴胸圍(罩)露點周(逛)街走吸引途(路人眼光，簡直不知所謂」，對此，吳夢夢親自解釋：「胸罩很勒、難呼吸、不適，我猜一般男性很難理解」，強調平時沒穿內衣的習慣，並非為了拍影片故意不穿。