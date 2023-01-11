天上掉下來的禮物？有人夫在網上分享最近的心情，他提到妻子的好閨蜜幾個月前離婚，帶了2個小孩，然而，妻子卻在某天向他提出「你願意娶我最好的朋友嗎？」的問題，讓他瞬間傻眼，並認為妻子是在開玩笑或是測試，但是妻子卻表示好閨蜜離婚後帶2個孩子需要有完善的照顧，而且雙方的孩子彼此都認識，認為可以共組一個家庭，但卻讓他非常困擾。

臉書匿名粉專「SGWhispers」日前貼出了一篇人夫投稿的文章，人夫提到自己和妻子結婚5年，育有2名孩子，過著幸福的日子，然而，幾個月前，妻子的好閨蜜與前夫離婚了，2人經常見到面就在談論這件事，並且妻子也陪在好閨蜜身邊，但其閨蜜呈現非常迷茫狀態，因為還帶著2個沒有父親的孩子，而這2名孩子很需要受到完好的照顧。

他提到幾天前，妻子竟然直接問他「你願意娶我最好的朋友嗎？」，這樣的問題讓她很困惑，還認為這可能是妻子開完笑或是測試，但不管如何，他還是和妻子拒絕，但是妻子卻又向他表示「如果你娶我最好的朋友，她(閨蜜)就可有人照顧，她(閨蜜)的孩子也將成為家庭的一份子，而且她(閨蜜)的孩子已經和我們的孩子是好朋友了」，

某天他出門後發現東西忘在家裡，在回到家中拿東西時，聽到妻子與閨蜜在客廳聊天，他偷聽了2人的對話，才得知，雖然自己拒絕了妻子，但妻子仍沒有放棄說服他的想法，不過妻子的閨蜜則表示，不要強迫這件事情的發生，但是如果真的發生了「那就太好了」，但如果沒有發生，會再去找其他的方法。

他表示自己雖然信奉伊斯蘭教的關係，是可以接受一夫多妻制的，也強調，自己在經濟能力上絕對可以負擔，但是他並沒有一夫多妻制的想法，他也擔心沒辦法公平的對待2個妻子，不過，他也坦承自己認識妻子的閨蜜也很多年，也不否認對方很漂亮，但妻子更漂亮，雖然覺得有諸多不妥，但妻子的「積極行為」，讓他感到不知所措。

貼文一出，網友紛紛留言表示「可以把她(閨蜜)介紹給身邊最好的單身朋友」、「你跟好婆說出『妳的閨蜜比你漂亮』，確保她重新考慮，但這也可能讓你有麻煩，但是值得冒險」、「跟隨你心中的想法，不要就是不要，不管你老婆怎麼堅持」、「娶閨蜜，我認為是個好主意，也許妳的妻子希望你第二任老婆是她認識的人」。