近日網路最熱門話題莫過於流水席之亂，一名台北女子因為不滿夫家要辦流水席婚宴，連PO數篇文狂轟鄉下太low、南部人窮、更自稱是「輔大陳若儀」，引爆大戰，延燒超過一周。但就有台南老闆嫁女兒，也是用流水席模式，菜色與場地讓韓國老公嚇壞，直呼太猛。

根據《TVBS》報導，台南一名食品董事長花下大手筆，打算席開200桌，卻沒有飯店可容納那麼多人，於是找到了一處千坪空地，就地舉辦「高級流水席」，如願開了200桌。

台南一名食品董座嫁女兒，耗資上百萬舉辦「夢幻流水席」，讓北部人跟韓國人夫都看呆。而該場地由諦柏斯育樂事業布置。(圖／諦柏斯育樂事業臉書)

女方媽媽，也就是食品業董娘表示，找不到餐廳可以容納200桌，於是自己轉念一想，決定找個空地舉辦，布置的漂漂亮亮，一樣可以讓婚禮很美滿，還可以來一場與眾不同的婚宴。董娘說，現場以紫色為主題打造，光燈泡就花了20萬，其他音響、硬體軟體與花朵則是花費超過100萬。

新娘表示，這次開200桌，每桌菜色都很豪華，包括兩隻烤全豬、鱘龍魚、鮑魚佛跳牆、野生紅蟳和日本大干貝，一桌就要價2.4萬，北部來吃喜酒的朋友也都傻眼，吃了三道菜就說再也吃不下了，一生沒看過這種流水席。

新娘的韓國老公來台灣娶妻，在此之前並未體驗過流水席，這次看到現場與菜色，驚訝地說不出話，自己則最愛烤全豬。