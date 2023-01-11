2023年台北國際書展將於1月31日至2月5日於世貿一館1樓舉辦，以「閱讀的多重宇宙」為主題，主題展區及重要活動亦融入「聽覺」、「嗅覺」、「觸覺／味覺」，提供讀者五感體驗。

本次書展規畫海泱泱童書主題館、數位出版主題館、書展大賞館等不同主題展館。數位主題館將展區打造成通往不同閱讀宇宙的候車亭，透過三種情境式展區設計及一個體驗區，帶領讀者探索數位閱讀與紙本閱讀的異與同；書展大賞館展示金鼎獎、金漫獎等好書獎的得獎作品，展館布置並融入淨零概念，全館以可回收之UV蜂巢紙版布展。

書展文學書區由台灣文學館策畫，邀集九歌、文訊、印刻文學、洪範、爾雅等文學出版社，以「文學出版的技藝／記憶」為題，集結仍在文壇燃燒且曾獲金鼎獎「特別貢獻獎」的文學職人、「人文藝術類雜誌獎」的文學出版社，揭露文學書籍背後的出版流程。

童書主題館「海泱泱」由座頭鯨等16種海洋生物引導，帶領親子從立體結構、平面意象和文字作品探索海洋，主題館內結合插圖圖卡、拼音、聲音元素，介紹16種海洋生物。

每屆書展中倍受文青矚目的公民書區，每年都設有不同主題，2023年將以「工地」為主題呈現，包含獨立出版聯盟的「讀字工地」、台灣獨立書店文化協會「拾年工寮」，而NGO團體「讀力公民行動」的「戰車」則會開進「拾年工寮」，化身為工地常見的發財車，成為可發聲的舞台，在車上進行座談討論議題。

本屆書展也特別企畫「傾聽異音」主題之夜，希望以好奇、開放、同理的精神，去欣賞差異和多元文化，策展人李明璁邀請不同領域的創作者、名人以及波蘭詩人以自己的母語或台灣手語朗讀心儀的書籍，分享多元語言和觀點的聆賞經驗。