因安全考量，航班取消，189名旅客被安排到B1R候機室辦理退關手續。（陳麒全攝）

因安全考量，航班取消，189名旅客被安排到B1R候機室辦理退關手續。（陳麒全攝）

因安全考量，航班取消，189名旅客被安排到B1R候機室辦理退關手續。（陳麒全攝）

因安全考量，航班取消，189名旅客被安排到B1R候機室辦理退關手續。（陳麒全攝）

左方二位旅客其一疑似為閃燃的行動電源持有者。（陳麒全攝）

右方二位旅客其一疑似為閃燃的行動電源持有者。（陳麒全攝）

一架新加坡酷航班機10日晚間在桃園國際機場準備起飛前，因旅客行動電源閃燃，在客艙引發火勢，機組員緊急撲滅，但因煙霧瀰漫整個客艙，機長回報塔台後，飛機滑回停機坪，最後因安全考量，航班取消，189名旅客全部退關，對於旅程受到影響，有旅客說「平安最重要」。

桃園機場10日晚間7時40時接獲塔臺通報，新加坡酷航TR993班機於場面滑行準備起飛時，機艙內有火勢出現，並有濃煙瀰漫整個客艙，桃機公司獲報後，立即派遣消防大隊出勤，班機上的機組員也隨即撲滅火勢，消防大隊及救護車持續於機邊待命，在火勢受控後，塔臺安排該航機滑回外機坪，做後續處理工作。

據初步了解，事件起因為旅客攜帶的行動電源突然發生閃燃現象，在機組員緊急拿出滅火器撲滅火勢，兩名旅客輕微受傷，經初步處理後無送醫需求，再徵詢旅客意願，受傷旅客決定繼續搭機，但另有6名旅客不搭機，班機也先滑到外機坪待命檢查，最後運安會因安全考量，不允許航班繼續執飛，酷航隨即安排189名旅客退關。

一位坐在19排的台灣旅客描述事發經過表示，當時飛機已經後推，並在滑行道上滑行約10分鐘左右，在客艙內事發的位置是在他的前三排（16排），有一個旅客包包放在椅子下，包包裡面應該是有行動電源，也不知發生什麼事就突然冒煙，火不會很大，就像在家燒金紙的火。

他說，機組員的反應很快，馬上就拿著滅火器前來處理，一下子火就滅了，但是因為噴粉滅火器在使用時會噴出大量乾粉，所以傳出去的客艙內的照片是一片煙霧瀰漫，大家也都沒有什麼驚慌，機長也透過廣播表示火勢已經撲滅，請大家安心在坐位上等候塔臺指示，最後機長報告，因安全考量，不允許飛機起飛，所以會回到航廈處理後續事宜。

另一名新加坡旅客說，起初聽到以為是救生衣充氣的聲音，後來突然冒煙，只見一名旅客將行李丟在地上隨即起火，空服員發現後立即拿出滅火器滅火，雖然火勢不大，但是煙很多也聞到燒焦味。

新加坡旅客說，這次來台灣旅遊了6天，沒想到再回去的最後一刻出現意外，也通知了公司明天無法到班，晚幾天回家沒有關係，最重要的是人平安就好。

酷航在航班取消後，將旅客先安排到B1R候機室，辦理旅客退關事宜，也會重新安排航班，並為受影響乘客提供住宿和膳食。酷航強調，維護乘客和機組人員的安全是首要之務，運安會也對整起事件做安全調查。