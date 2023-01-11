數日前港台媒體盛傳大陸通訊科技巨擘華為公司即將量產12nm與14nm晶片，引起半導體業界的關注，甚至香港英文媒體與一些境外網路上的帳號都積極轉載，一時之間在簡體中文網路上掀起一陣華為再次突破西方科技封鎖的熱潮。華為對此三緘其口，更突顯了這項科技突破的神秘感，晶圓代工的大陸中芯國際公司股價也因此上漲。熱鬧數天之後，大陸幾個電子科技媒體弄清楚此一消息來龍去脈，其實只是微博上某個科技博主故弄亦虛的一篇文章，各方相互拱火之下，快速推高了謠言的熱度。

中國大陸近年來受到美國全面的晶片技術輸出管制後，大陸媒體與網路上對於半導體晶片的消息特別關注，任何在媒體或網路上有關於晶片製程、設備與技術，或是彎道超車等的消息，都能成為吸引大量流量的關鍵密碼。如果是技術突破、彎道超車，或是新的半導體科技進展，更容易引爆網民群體為之沸騰，這種現象早已是各大網站與相關媒體工作者心照不宣的事實。

網上傳言認為華為的12nm/14nm晶片可能是由旗下的海思半導體或是由中芯國際代工。（圖／華為海思）

尤其是華為公司又處於對美科技與戰略競爭的風口，除智慧手機之外，還有5G通訊技術、科技自主、中美技術霸權之爭等多種角色，更受到許多熱血網民的追捧，只要稍加暗示，一些網路自媒體或博主們自會加油添醋地為網民炒出一桌色香味俱全的科技盛宴。其中華為將量產12nm與14nm麒麟晶片就是在這種氣氛下，集眾人之力製造出來的謠言。

傳言中芯國際將為華為代工12nm/14nm晶片， 但後來發現傳言是網民的想像造成的誤會。（圖／新華社）

華為量產12nm與14nm晶片的消息起源於一個名為「@廠長是關同學」的科技博主在網上發表的文章，由於該博主長期關注華為各種科技產品，被網上認為是能深入掌握華為消息的科技類博文作者。他在12月31日於微博上發表文章時語帶玄機地指出：「一個不算太大的好消息吧！12nm和14nm晶片量產初步已經差不多可以了，某平台打造的某晶片也已經開始用了，還有其他的一些穿戴裝置等等，都會陸續使用這些。」他還說 ：「老平台新方式，低調低調低調。我們的高階晶片還需要一段時間，所以耐心等待吧！可以肯定的是2023是肯定沒有的哈！」

Thanks to US sanctions Huawei is making progress on the creation of its own supply chain. Huawei preparing to manufacture its very own chipsets based on 12nm and 14nm process. However, this does not mean that the company has no plans to eventually move on to advanced processors. pic.twitter.com/d917LNPZBw — Trollstoy (@Trollstoy88) January 3, 2023

這段語焉不詳的文章既沒提到華為，也沒提到晶圓代工廠，但急著需要新的科技業正面消息來吸引流量的自媒體與博主們，自動為它添加所有可以激勵讀者的故事內容，只要轉發的人愈來愈多，故事本身會在與讀者的互動之中快速成長。這個過程就像嘔吐物裡的像鵝毛般的血絲最後會傳成吐出一隻鵝一樣，而在網路上的演化比起口耳相傳的速度更加快了許多。

華為當然還沒有能力量產12nm或14nm晶片，目前大陸晶圓代工確定能量產的製程仍在65nm與40nm上。（圖／Shutterstock)

「華為量產12nm與14nm晶片」讓中國網路為之沸騰，自媒體與博主們紛紛截圖轉載，海外的一些大小媒體，例如香港知名英文媒體、大陸與台灣的中文媒體、海外的推特與大陸微博的自媒體帳號，就你一言我一語地把這個不知所云的爆料演繹開來，在各種社群網站平台以各種語言迅速流傳。在媒體開始質疑這個消息後，文章遭到嚴重誤傳的這位科技博主已將原文刪除，可能希望藉此平息這場意料之外的風波。

BREAKING: China's Huawei is preparing to enter mass production of its own brand 12nm and 14nm chipsets this year (Gizmochina). — SGM World News (@SGMWorldnews) January 3, 2023

華為當然還沒有能力量產12nm或14nm晶片，目前大陸晶圓代工能確定的製程仍在65nm與40nm上，雖然也傳出完成28nm製程技術，但高於這個製程的晶片顯然還無法量產。如果是華為由旗下的海思半導體自建生產線，這12nm與14nm生產線建得起來嗎？哪來的關鍵設備？如果要全部用國產化設備與材料，目前還有好幾樣仍停留在60nm與45nm左右。

一段有關12nm/14nm的語焉不詳的描述，傳成華為將量產12/14nm晶片，實在是大陸網民對發展晶片技術期望過於熱烈。（圖／shutterstock)

網路環境對這類消息的心理需求有多大，謠言傳播的速度就有多快。這不禁讓人聯想起一個可能略帶性別歧視的笑話：「在兩性的關係中，男人與女人那一方比較會撒謊？答案是『女人』。因為男人只要起個頭，女人會自動完成剩下的部份。」引用這段笑話對女性無不敬之意，只是要強調美中科技戰對大陸民眾已成為對未來產生焦慮感的重要源頭，在網民高度的企盼下，補風捉影也能帶來流量與財富。

特別是大陸在過去超過半年的清零政策嚴格封控期間，不只關在家裡不讓出門工作謀生，生活物資極度缺乏還加上家人就醫困難，但仍有大量的民眾極為關注晶片產業發展、關注華為與半導體業者是否能突破美方的技術封鎖。這種憂國憂民的心情躍然於手機與筆電螢幕上，美國人如果知道，應該會覺得這樣的民族是無法戰勝的吧！