【愛傳媒朱宗慶專欄】打擊樂團今年度第一檔演出馬上就要展開巡演，2023年，我們以擊樂劇場《木蘭》打頭陣，象徵「從制高點再出發」，再度搬演這個集打擊樂無限可能的大製作，作為樂團新年度追求極致的「起步」，今天在記者會上，與媒體朋友們分享我們的心境與感受！

擊樂劇場《木蘭》自2013年定版以來，歷經包括2017年俄羅斯契訶夫國際劇場藝術節在內的四度海內外巡演，2023年，是《木蘭》10年來第五度公演，經過一而再再而三的磨練，《木蘭》已然成為樂團的經典作品，是樂團一路以來的追求，更為跨界的表藝舞臺立下標竿，成為打擊樂發展的重要里程碑。

從《木蘭》中，我們可以看見打擊樂與京劇的深度對話，將音樂、身段、唱腔、肢體融合在一起，創造出全新的展演型態；而觀眾也會看到，傳統京劇的十八棍、十三響，被轉化成打擊樂，而馬林巴木琴與京劇的口白唱腔，共同呼應著木蘭的內心世界。

再者，透過各種劇場元素的整合調度，到最後，已經無法分辨，在舞台上的，是打擊樂器還是舞台道具，是京劇演員還是打擊樂團團員。所有的元素、要件，皆以打擊樂為主體，並深度融合，自然成為一體。

要將一部作品打磨到如此細緻的程度，著實不容易！而《木蘭》便是打擊樂團自創團以來不斷嘗試跨界演出，並經歷過這十多年的不斷重演，且每次再演，都是再創作與再進化，才能細磨到現在的成熟模樣。

此外，整個《木蘭》的團隊，除了我與打擊樂團以外，導演李小平、作曲家洪千惠、舞臺設計王孟超、燈光設計車克謙、多媒體設計王奕盛、服裝設計林秉豪，以及京劇木蘭朱安麗、黃宇琳，各個都可說是專業領域中的一時之選！很多人問過我，如何邀集到這麼多優秀藝術家一起合作？我想，好的作品就是有如此魅力，將優秀的人聚集起來，讓藝術的能量大力發揮。

去年初，跨越2021年來到2022年之際，我們曾將擊樂劇場《木蘭》做了精修，於全台巡演，當時口碑反應相當熱烈，得到許多觀眾的迴響及鼓勵！只是，因為疫情種種，總讓我們有種受限之感。因此，在巡演結束當下，我們便已決定，要在2023年、也是擊樂劇場《木蘭》定版的十週年再度搬演此作，分享給更多觀眾！

映照此刻的心境，我們的心情就像木蘭，在劇變時局中懷著「不得不勇敢」的堅韌心境。我想再一次的與大家分享擊樂劇場《木蘭》，從我個人，以及許多多次欣賞演出的觀眾朋友，都有同感：每次欣賞《木蘭》都有不同感受、想像與感動！那樣的感動不僅觸及藝術層面的追求，更能對應到每個人生命體驗之中，使人為之動容！而這也是讓我決定一演再演的原因。

2023擊樂劇場《木蘭》，將在2月9日（四）至12日（日）於臺北國家戲劇院連演六場，之後更會在2月18日（六）至19日（日）於高雄衛武營戲劇廳，以及2月25日（六）至26日（日）於臺中國家歌劇院大劇院進行巡演，再一次的歡迎大家一起進到劇場，感受《木蘭》震撼與感動人心的力量！

作者為打擊樂家、藝術及教育行政工作者、朱宗慶打擊樂團創辦人暨藝術總監

照片來源：作者提供。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。