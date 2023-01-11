《全明星運動會》第四季圓滿落幕，本季奪冠希望濃厚的紅隊最終再次成為永遠的第二名。而時報周刊CTWANT則在總決賽錄影結束的三周後，也就是今年1月4日上午10點多，見到剛恢單不久的「原味衣男」于成炘，與同隊陳怡叡（Yuri）相約一起，不但溫馨接送情，還直搗女方香閨，一待就是四個多小時，看來即便賽季結束後，彼此之間的感情仍是相當濃厚。

于成炘載著Yuri在陳的住家附近找不到停車位，最後停到公有停車場內。（圖／本刊攝影組）

車停好後，外型登對的于成炘與Yuri拿著咖啡前往陳家。（圖／本刊攝影組）

1月4日上午10點10分，本刊直擊于成炘開著白色座駕，行經紅隊隊友Yuri位於台北市松山區的住宅社區門口，仔細一瞧一旁的副座，正好就是啦啦隊女神Yuri，兩人在遍尋不著路邊的車位後，車子就這樣開到附近的公有停車場，待車停妥後，Yuri先下車走向駕駛座，相當貼心地等候于成炘鎖好車門，兩人才一起朝著Yuri家走去。外型看來非常登對于成炘和Yuri，兩人就這樣一左一右的手上各自拿著一杯咖啡、一左一右並肩走在路上。

兩人進入陳家時，于成炘的手很自然地搭上Yuri的肩（左圖），並順著背滑下去（右圖），Yuri也沒有任何閃躲或不自在，感覺很習慣。（圖／本刊攝影組）

三個多小時後，Yuri與貌似妹妹的女子一同外出。（圖／本刊攝影組）

短短地5分鐘路程，拉下口罩露出清秀臉龐的Yuri，一路上不停地與陪伴她回家的于成炘說話聊天，相較於啦啦隊女神的熱情奔放，于成炘則是全程戴著口罩冷靜以對，偶爾聽到了女神講到什麼重要的事，他則立即轉頭認真傾聽，但之後則是繼續低頭看路向前行。隨後，兩人走進女方住處之前，于成炘先是將手伸到女方的左肩上，之後又輕輕地滑至背部，不過看似一般戀愛中情侶的舉動，卻因為男生最後手的位置正巧落於女生背部膏肓之間，讓畫面看來不禁有些微妙，而Yuri則是對此親密之舉完全沒有抗拒，似乎早就習以為常。

過了一小時于成炘獨自從陳家離開（左圖），又再過一小時左右開車返回陳家與Yuri和女子會合接她們上車（右圖）。（圖／本刊攝影組）

一行人在松山區進行看似看屋的行程。（圖／本刊攝影組）

過了3個多小時，到下午1點45分，Yuri帶著像是妹妹的女伴兩人先行出門，走到社區外搭乘計程車，這時于成炘並未同行。約60分鐘後，于成炘才獨自走出女生住處。在對方已經出門的情況下，還能單獨留在女方香閨，足見彼此間的熟悉已經有一定的程度。三點五十一分，兩女又已返回家門外，等于成炘開車回到陳家門口接她們上車。四點十七分，兩個女生先下車走進台北市松山區一處華廈，于成炘停好車後跟進去會合。約莫半個小時後，三人又走出華廈，此時同行的還多出一名男子，從他們的互動來看，應該不是相熟的友人，倒很像是租屋看房的行程。隨後，三人驅車回到女方住處，陳怡叡下車後便與于成炘揮手道別，應該是要忙著後面的工作。從這些瑣碎又私人的行程看來，于成炘與Yuri對彼此的親近程度應該超越其他《全明星》的隊友們。

特別的是，在Yuri出門之後，于成炘與疑似女方妹妹的女子回女方住處，待了約一小時後，傍晚六點多才揹著背包開車離去。當晚6點多，于成炘和張家陞、文雨非、葉慈毓、夏浦洋、陳伊等紅隊戰友及插花的藍隊隊員賴KI一同相約吃燒肉，之後大夥又一同去陳伊家續攤，Yuri則因有工作無法現身聚會。

結束此行程後于成炘開車返回陳家，Yuri揮手道別去工作，于成炘與疑似妹妹的女子進入陳家。（圖／本刊攝影組）

晚上六點多于成炘與紅隊隊員們聚餐，有工作的Yuri並未前往。（圖／本刊攝影組）

時間拉回去年12月21日，陳伊作東的火鍋聚會當晚，Yuri搭著于成炘的車子於7點12分到場，于成炘雖然載著搬了大箱子的Yuri去參加聚會，卻沒有加入、甚至連進餐廳打招呼都沒有。晚間9點，于成炘再度開車回到火鍋店外路邊暫停，但依然沒有下車的打算，約10分鐘後就見到Yuri小跑步奔向于成炘的車子，上車後一同離開。男方如此刻意閃避的行徑，似乎是不想讓其他紅隊成員們知道兩人之間的關係。而原先本刊曾直擊《全明星》紅隊的文雨非換上于成炘的原味T恤，讓人以為「于文」有譜，如今看來，完全不是這回事。

聚餐結束後于成炘協助受傷的夏浦洋上車，接著又轉往陳伊家續攤。（圖／本刊攝影組）

更早在去年12月21日，于成炘載著Yuri去參加《全明星》聚餐（圖紅圈者），但卻沒有加入。（圖／本刊攝影組）

對於于成炘溫馨接送與出入Yuri香閨一事，Yuri 經紀人回應本刊表示：「紅隊的隊員們感情都很好，不管是聚餐或者錄影都時常互載，于成炘跟Yuri住很近，所以時常搭順風車。」至截稿前于成炘經紀人則仍未有回應。不過兩人一個住台北市東區，一個住新北市中和區，要說住很近，果然是交情好就零距離。

當晚Yuri參加聚會約一個多小時（左圖），9點出頭于成炘開車依舊不露面把她接走。（圖／取自陳伊IG、本刊攝影組）

更多 CTWANT 報導