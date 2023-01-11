選秀節目《原子少年》冠軍團「天王星」自選秀脫穎而出，成為第一支確定出道的團體，不過他們受到小孩桃色風波影響，延宕2個月才在1月1日宣布新團名「U:NUS」，將以4人模式出道。1月3日下午3點半，時報周刊CTWANT直擊到U:NUS前往台北市西門町練舞室如火如荼地訓練，不過期間隊長高胥崴、高有翔多次走到騎樓上吞雲吐霧，臉上還帶點愁容，令人擔憂是否壓力太大。

抵達西門町後，一行人走進大樓的練舞室為後續的表演做準備。（圖／本刊攝影組）

染淺色頭髮的高胥崴、高有翔站在騎樓哈菸，完全不在意路人側目。（圖／本刊攝影組）

1月3日下午3點半，U:NUS四名成員高有翔、高胥崴、吳昱廷和蔡承祐結束記者會活動後，在粉絲的簇擁下搭乘公司的保母車離開台北流行音樂中心。約四點多左右，一行人抵達西門町商圈，由一名女性工作人員陪伴走進一處大樓地下室的練舞室。十來分鐘後，放下包包的高胥崴、高有翔步出大樓，雖然身為當紅偶像，但他們似乎不擔心被認出來，便在人來人往的西門町拿下口罩，接著熟練地掏出香菸、打火機在騎樓上解癮，還化身「低頭族」邊抽邊滑，由兩人抽菸的架式看來菸齡似乎都不小。

經過1小時的練習，四位成員下樓吃飯，吃完晚餐、買完飲料，四人緊抓時間走回練舞室繼續練習。（圖／本刊攝影組）

高有翔走出練舞室抽菸透氣。（圖／本刊攝影組）

四點半左右，四名團員護送同行的女性工作人員到大樓外搭計程車，接著四人便到附近餐廳用餐。約莫一個小時後，飽餐的他們先到便利商店買飲料，接著一起走回練舞室繼續練習，直到深夜近十二點才結束練舞行程，相當認真。不過期間，高有翔和高胥崴曾兩度出來抽菸解癮，離去前也是菸不離手，像是沒有偶像藝人的包袱一般，而身邊的團員與工作人員見狀也見怪不怪，也不介意吸二手菸。

高胥崴蹲在地上邊滑手機邊吞雲吐霧。（圖／本刊攝影組）

結束數小時的訓練，高胥崴脖子上披著毛巾仰頭吐菸，看得出相當疲憊，吳昱廷則準備離開。（圖／本刊攝影組）

去年10月「天王星」成員小孩捲入未成年少女桃色風波，雙方各說各話，小孩不願團體遭連累自願退團專注於官司，時隔40天小孩再度重返舞台，履行多場先前簽約好的商演。天王星則在1月1日公布其餘四位成員將組成「U:NUS」，並在跨年晚會上提前釋出30秒首支單曲讓粉絲搶先聽。雖然團體五缺一，但U:NUS透露小孩私下仍有參與團體製作，更預告小孩負責編排他們在《2023超級巨星紅白藝能大賞》的舞蹈，至於小孩未來是否有望回到U:NUS，隊長高胥崴也沒把話說死，還開玩笑形容U:NUS像廚房，大家都可以進來。

「天王星」在1月1日宣布新團名「U:NUS」，以4人模式出道。（圖／滾石提供）

小孩表演魅力獲得不少掌聲，卻在去年10月捲入桃色風波無法一起出道。（圖／取自小孩IG）

不過小孩捲入感情風波期間，意外衍生出一件「案中案」，當時許維恩經紀人林雨晴協助未成年少女媒體事務，10月中小孩透過律師指控林雨晴刻意操控媒體輿論，已涉及加重誹謗罪，要求她必須在3日內公開道歉，否則將提出刑事和民事訴訟，但事後卻無聲無息，10月底許維恩受訪也表示沒聽說收到律師函。據悉，小孩向許維恩經紀人提出民事損害賠償有兩大要求，一是求償一百萬，二是在指定的兩間媒體刊登澄清啟事，法院在11月初核發裁定書通知，要求小孩在5天內繳交裁判費1萬3,900元，逾期不繳。本刊致電給負責小孩案件的李之聖律師，他回應：「案件有繼續，那個只是通知繳費，目前還沒開庭。」記者再傳訊詢問滾石關於Ｕ:NUS成員抽菸一事，在截稿前未取得回應。

（《CTWANT》提醒您，抽菸影響口腔衛生且有礙健康，戒菸專線：0800-636363）

更多 CTWANT 報導