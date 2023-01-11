南韓高人氣女團TWICE火遍各國，然而高知名度的同時，也為他們帶來不少隱憂。其中，團員之一的定延早在2020年被所屬經紀公司JYP宣布「心理上對日程安排感到緊張和不安，罹患恐慌症」，因而缺席回歸活動，在去年8月回歸時，更被粉絲發現身形腫脹一圈，令不少人相當擔憂，日前她的近況照在網路上流傳，發現又回復之前的苗條身型，讓粉絲又驚又喜。

TWICE定延曾因罹患「恐慌症」多次缺席活動，未料去年出席活動時，因身材比過往來的「腫脹」許多，備受網友們關注，也出現許多負面言論在網路上流傳。對此，定延曾在IG上發文寫下：「和成員們在一起的時候，我感覺自己在展現出強大的能量和真實的我！」可見在團員們的支持下，她力圖以自身的魅力打破網友們的負面評價。

定延的網球教練8日在個人IG上曬出多張兩人的合照，只見照片中，定延以素顏模樣亮相，穿著黑色帽T的她露出燦笑，對著鏡頭伸手比出勝利手勢，心情看起來相當好。此外，整個人也變得苗條許多，可見為了恢復身材做出非常多的努力，讓擔憂她的粉絲們放下心中的大石。

事實上，定延除了恐慌症因素，還因為腰間盤突出而動手術，術後服用藥物的副作用也讓她的身材走樣，讓不少粉絲相當憂慮她會慘遭負面言論纏身。而今近況照流出，看見定延健康快樂的模樣，讓粉絲們安心不少。昨(10)日官方公開的個人概念照，也讓粉絲們相當期待TWICE即將在20日推出的新曲。