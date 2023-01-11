中菲行(5609)總經理邱鈞榮指出，空運方面估計2月應該是谷底，3月有望慢慢好轉，「有看到春燕飛來訊息」；至於海運方面，副總經理林永川認為，終端庫存會消化完畢，運價也貼近航商平均成本，海運第2季有機會復甦。

邱鈞榮表示，行業最重視出口跟進口，半導體、化學品、藥品、電器用品、面板等都是一般貨，2022年進口貨量39.4萬噸，只比2021年下降1.1％，還比2019年成長20.9％，第4季還每月維持在3萬噸；2022年出口貨量50.98萬噸，也只比2021年下降15.8％，跟2019年相比，還是成長14.2％。顯示台灣廠商還是有實力，尤其半導體相關設備廠商在進資本財還是有相當的力道，儘管航空班次提升帶動貨運艙位增加，但尚未回到2019年水準，貨量仍較2019年好，不管第1季或第2季回春，數字正面發展可以期待。

他也認為，2021年是桃園機場最旺的一年，2021年總貨量193.76萬噸，2022年雖然年減9.7％，但比2019年增加13.8％，在這基礎上，台灣空運恢復會比鄰近諸國復甦更快。

海運方面，林永川指出，目前美西線一個貨櫃價格1350～1400美元，運價從過去的最高峰與現在相比只剩2成，隨著部分船舶放慢速度航行，或繞至好望角不走蘇伊士運河，歐洲線運價跌勢相對緩和，亞洲線則回到穩定階段，運價第2季應有機會好轉。

另外，消費性產品第1季慢慢清完庫存，雖然通膨居高但相較之前有改善，升息後續效益可以觀察。第1季不會太好，第2季看來海運也有機會復甦。