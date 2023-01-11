金管會公布最新信用卡業務概況，在百貨周年慶、電商雙11、黑色星期五檔期、旅遊復甦4大因素帶動下，2022年11月簽帳金額達3258億元、創歷史第五高。累計前11月簽帳金額達3.15兆元、年增達12.22％，預期全年可望超越2019年3.22兆元紀錄、改寫新高。

金管會統計，去年11月33家信用卡發卡機構的總流通卡數約5508萬張，月增0.42％、年增5.11％，總有效卡數約3529萬張，月增1.06％、年增5.37％。循環信用額度約1034億元，月增0.49％、年增3.71％，簽帳金額約3258億元，月增達11.31％、年增達11.54％。

銀行局副局長童政彰分析，百貨周年慶、電商雙11、黑色星期五檔期及旅遊復甦等4大因素，推升去年11月簽帳金額雙位數「雙升」、創歷史第五高。累計前11月簽帳金額達3兆1565億元、年增達12.22％，預期全年可望超越2019年3兆2227億元、改寫新高紀錄。

電支業務的儲值卡方面，截至去年11月底總流通卡數約1.58億張，月增0.76％、年增7.95％。去年11月消費總卡數1246萬張，月增4萬張或0.32％、年增21萬張或1.71％，消費總金額61.6億元，月減0.6億元或0.96％、年增0.3億元或0.49％。

電支帳戶截至去年11月底總使用人數約2137萬人，月增2.89％、年增達37.6％。代收實質交易金額118.9億元，月增2.68％、年增達31.09％。辦理國內外小額匯兌金額115.4億元，月減0.94％、年增達67.98％，收受儲值款項金額256.4億元，月增1.79％、年增達52.08％。