金管會公布國銀對中小企業放款最新狀況，截至2022年11月底，國銀對中小企業放款餘額為9兆2146億元、月增361.76億元。累計前11月國銀對中小企業新增放款達5259.75億元、目標達成率為150.27％，全年預期將創僅次於2020年及2021年的歷史第三高。

金管會統計，截至去年11月底，國銀對中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為64.73％、月增0.01個百分點，占民營企業放款餘額比率為68.73％、月增0.05個百分點。中小企業平均逾放比0.26％，月減0.01個百分點。

國銀去年前11月對中小企業新增放款5259.75億元，僅次於2020年同期7823.4億元及2021年同期7584.38億元，為同期第三高。銀行局副局長童政彰預期，2022年全年對中小企業放款可望創歷史第三高，僅次於有紓困振興貸款拉抬的2020年及2021年。

去年前11月對中小企業新增放款較多的前五大國銀，依序為永豐銀525億元、中信銀498億元、一銀475億元、土銀401億元、玉山銀354億元。以放款餘額觀察，前五大國銀為一銀9140億元、合庫8363億元、臺企銀7240億元、華銀6666億元、兆豐銀6235億元。