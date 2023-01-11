貨櫃三雄公布2022年12月營收，持續受到全球通膨壓力影響，市場需求低迷使得海運運價下跌，單月營收年減4到5成，但全年因上半年表現強勁，2022年營收都創史上新高。

長榮(2603)12月營收291.44億元，月減19.25％，年減44.2％；累計2022年營收6271.42億元，年增28.15％。陽明(2609)12月營收163.6億元，月減16.58％，年減53.4％；累計全年營收3759.27億元，年增12.39％。萬海(2615)12月營收114.58億元，年減50.7％；累計全年營收2588.69億元，年增13.54％。

長榮指出，近期海運市場持續因通膨、烏俄戰爭、大陸疫情等因素承壓，影響整體需求。目前SCFI、CCFI等運價指數已逐步回穩，然海運營收具遞延效應，12月份營收月減幅仍高。

陽明表示，海運市場供需變化迅速，難以掌握2023年度整體發展，依目前市況，不利因素包含：全球性通貨膨脹壓力影響購買力；地緣政治如俄烏戰爭延續不確定性風險；疫情發展導致需求回溫推遲，勞動力短缺干擾供應鏈，且工廠普遍提前關廠放假以因應訂單削減衝擊。有利因素包含：環保法規CII的執行，對於船速與船數均可能造成影響，在供給減少的情況下，有助於供需平衡；大陸封控放寬後，港口作業較不受限制，同時為趕上經濟發展目標，後續復甦爆發力仍可期待。

2023年隨海運新環保法規上路，貨櫃三雄都表示，持續優化各航線規畫及營運策略，以應變供需變動大的市場，並提升航線的準班率及客戶服務品質。