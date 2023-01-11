女星白家綺近期因宋逸民協會「藝起發光」爭議，遭指為小甜甜家暴幫兇，甚至被爆料國中時期霸凌同學等事件，女神形象徹底崩壞，然而，有許多網友紛紛挖出她過往的片段，其中她曾在節目中以光頭造型亮相，落髮原因竟是為了姐姐，不過更令人驚訝的是她的姊姊竟是女星葉家妤。

在《康熙來了》某集片段中，葉家妤當時為戲剃光頭，更提到要剃光頭是件不容易的事情，但她在某次記者會時，突然從背後聽見妹妹白家綺的聲音：「妹妹要送妳個禮物」隨後，就看見白家綺從後台走出，緩緩拿下帽子底的假髮向她說道：「妳放心，我陪妳去一起挑假髮」讓她當場激動到緊抱著白家綺。

節目片段中可見，白家綺頭頂著光頭，身上還貼寫著舊名「葉家綺」的名牌進場，接著便與姐姐葉家妤相擁，姊妹倆感情看起來相當好，然而，該片段一出，有許多網友驚訝表示「原來她們是姐妹」、「因為第一眼看的話，兩姊妹真的不太像」、「滿冷門的小知識」、「葉家妤好漂亮，白家綺要有頭髪才好看」。

白家綺與葉家妤親姊妹身分讓網友超驚訝。（圖／白家綺臉書）

事實上，葉家妤與白家綺是本土劇中出了名的「美女姐妹花」，而令許多人納悶的是為何兩人不同姓，其實先前白家綺曾解釋，姊姊的名字是藝名，不姓葉也不叫家妤，只是為了保有隱私才不用真名。