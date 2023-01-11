朱姓老闆涉嫌持菜刀砍傷人。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄市新興區自立二路某海產店今天深夜發生持菜刀砍人案，海產店朱姓老闆因與酒客發生言語衝突，不僅拿酒杯砸傷1名酒客後，甚至又去廚房拿出菜刀砍傷另名酒客，2傷者送醫急救，警方到場後他仍情緒激動，被帶回派出所偵訊後，依涉嫌刑法殺人未遂及傷害等罪，移送地檢署偵辦。

新興分局中山路派出所於11日深夜12點獲報，自立二路某海產店有糾紛。經瞭解，朱姓老闆疑因酒醉，不滿店內同桌酒客講話態度，因此雙方發生言語衝突，朱姓老闆一時情緒失控，先以酒杯砸傷其中一名40歲的潘姓酒客，導致他頭部受傷，竟然又跑到廚房拿取菜刀，砍傷另一名32歲劉姓酒客，導致他左臉受傷。

2人送醫救治後無生命危險，但警方到場時，44歲的朱姓老闆情緒仍相當激動，經員警強勢制止並帶返所偵辦。全案於偵訊後，依涉嫌刑法殺人未遂及傷害等罪，移送地檢署偵辦。

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