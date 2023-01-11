新竹市市長高虹安日前揭發，前市長林智堅任內重要政績、斥資12億的新竹棒球場挖出磚塊、電線等廢棄物，引發各界譁然。媒體人黃揚明翻出2021年11月4日的一篇報導，新竹國際展演中心當時土地整完準備開工，卻挖出近500噸廢棄物，讓工程被迫停工。黃指出，該中心原訂2022年底完工，因清運廢棄物等延宕，現仍施工中，確定跳票，且此工程也是追加到12億。網友則驚呼，質疑新竹市還有多少「大祕寶」等待開箱。

黃揚明昨（10）日在臉書發文，翻出《民視新聞台》於2021年11月4日的報導，內容指出，新竹市政府準備興建新竹國際展演中心，才剛整地完要開挖時，卻發現近500噸廢棄物，得出動35輛卡車才載得完，這不僅導致工程被迫暫停，市府也將先處理後調查。

對此，黃揚明質疑，從近期新竹棒球場事件回首看這則前年11月的新聞，「到底新竹市的地下掩埋了多少廢棄物？」順帶一提，新聞中這間新竹國際展演中心原訂2022年底完工，因清運廢棄物等延宕，現仍施工中，確定跳票，且這個工程預算也是追加到12億。更離譜的是，該中心到去年10月由民眾黨新竹市議員李國璋等人在議會質詢，才得知包商爆發財務危機，故於去年9月已解約，正重新發包。黃則諷刺道：「這就是五星級！」

這篇文章獲得破千個讚，迴響熱烈。網友紛紛表示：「不知道是不是同一家營造？」「該不會整個新竹市所有公共工程的地下都是廢棄物掩埋場吧？」「張藝謀導演拍的電影滿城盡帶黃金甲，小智拍的電影滿地盡是廢棄物」、「處處是驚喜啊，大祕寶一堆」、「看起來大秘寶不少喔」、「這讓我對新竹球場開掘充滿期待呀」。