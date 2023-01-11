藝人賈永婕在疫情期間，號召演藝圈好友捐贈防疫物資，獲封「防疫女神」封號，常在社群網站與網友分享日常的她，昨(10日)在臉書透露近日參加婚禮時，與台下賓客被新娘父親的金句感動到哭翻，忍不住直呼是婚姻生活的「正解」。

賈永婕近日參加友人婚禮時，被新娘父親致詞感動到眼淚直流，她表示雖然字句幽默風趣，但卻充滿對女兒出嫁的不捨之情，沒想到話一講完，父親本人沒哭，倒是台下賓客哭成一團，接著分享對女婿說的金句：「請記得碰到問題意見不合時當然可以討論，但是請小心討論時的態度！因為我的經驗是討論到最後有問題的都是你的態度，而不是問題的本身」，讓她忍不住直呼是婚姻生活的正解。

對此，網友也大感認同，紛紛留言：「新娘的爸爸講這一句話真的有智慧了」、「這位爸爸歷經多少次的溝通，才領悟出這個精髓，辛苦了」、「大智慧的正解！態度」、「真是嘔心瀝血的經驗分享, 應該要開堂課!!可以挽救離婚率」、「真的有時後不是問題的本身，是取決態度的問題，說話的口氣」、「先處理情緒，再處理問題」。

賈永婕跟老公王兆杰結婚20年，夫妻倆常常互虧吐槽對方，她日前表示老公在吵完架後，居然模仿她去世的奶奶、爸爸語氣來叫她別再生氣，令賈永婕大呼：「真的很奇怪a」，逗趣互動可以說是笑翻不少網友。