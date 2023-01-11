騰雲(6870)受惠於零售產業數位轉型剛性需求漸增、第4季海內外大型場域設施訂單陸續完成驗收，2022年12月營收0.57億元，月增48.20％、年增71.27％；累計第4季營收1.34億元，季增10.58％、年增40.61％；2022年全年營收4.63億元、年增23.16％，單月、第4季、全年營收同步創高。

公司指出，12月營收來自3大訂單貢獻，其中，以點數經濟生態為首的百貨業者，新增全台8家門店的金流系統訂單。其次是日系大型購物中心台中市區新開幕案場訂單，另外，知名電商平台於線下第一間複合式商場的智慧商場客、商、金流一體化的系統建置訂單。

騰雲2022年聚焦2大面向，一是「新市場新客戶開發」，如東南亞、日本等國際市場訂單穩定增長，亦有百貨商場以外的零售業態數位轉型業務擴張。二是「既有客戶長期關係穩固」，如解決方案深化與新案場落成，都為騰雲帶來一次性的系統建置收入，並墊高軟體系統使用及雲端服務的持續性收入。

展望2023年，騰雲董事長梁基文表示，在數位轉型領域除了持續深耕海內外百貨購物中心、連鎖品牌、量販等騰雲利基市場，亦將開拓新商業模式，不僅賦能線上電商平台以及品牌純電商往實體門店拓展，提供OMO虛實融合多元解決方案、數據應用能力，同時自行整合與協助客戶開發B2C(Business to Consumer)集客交易平台，打造佈局第二、第三成長曲線，除拉高集團持續性收入營收占比，亦與客戶共同分享數位轉型後所帶來的利潤成長。