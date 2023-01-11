國泰金(2882)由於子公司國壽汰弱留強調整投資部位及國泰產險防疫險保單賠款及提存準備，2022年12月稅後淨損112.2億元，4年來單月首次出現虧損，2022年全年稅後淨利380.1億元，每股稅後盈餘2.58元。

5家子公司2022年營運數字分別為：國壽稅後淨利341.7億元、國泰世華銀行稅後淨利257.1億元、國泰產險稅後淨損195.8億元、國泰證券稅後淨利14.1億元、國泰投信稅後淨利15.6億元。

國壽12月虧損主要因年底調整投資部位及匯兌損益波動所致，12月聯準會如期升息2碼，惟市場擔憂2023年各國經濟暨貨幣政策展望不確定性，導致資本市場承壓。國壽持續調整資產配置，12月美元升勢暫歇，台幣升值0.6％，且傳統避險成本趨升，皆使單月獲利表現受限；惟替代避險操作得宜，有效控制整體避險成本，加以2022年台幣兌美元全年貶幅達9.8％，有助挹注外匯價格變動準備金，截至12月底，外匯價格變動準備金累積餘額逾495億元，可望為來年匯率波動提供充分緩衝並增加外匯管理的彈性。資本方面，12月底國壽淨值比逾6％，RBC在310％以上，皆遠高於法令要求。

國泰世華全年獲利再創歷史新高，淨利息收入年成長達26％；2022年底信用卡有效卡數年成長6％達578萬張，維持市場第一，動能來自主力信用卡CUBE卡新戶持續增加，2022年底流通卡數已達280萬張，且動卡率同步提高。

國泰產險去年12月已賠付簽單賠款金額21.0億元，全年已賠付簽單賠款金額216.8億元(考量再保分出後自留賠款金額為185.8億元。預估販售量最大防疫險保單最終確診率將達60％，提存相關準備金餘額93.8億元。

國泰證券2022年底台股經紀市佔率達3.79％，創歷年新高，挺進台股市占前五大；複委託亦呈現突飛猛進之姿，市佔率連續7年業界第一，全年複委託客戶數年增率也達近1倍，台股定期定額市佔率近4成，開辦至今扣款人數逾28萬人，金額及人數都創高。