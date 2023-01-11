半導體驗證分析廠宜特(3289)公布2022年12月自結合併營收創3.33億元新高，月增4.01％、年增達10.31％，使第四季合併營收9.81億元，季增0.68％、年增達11.91％，連3季改寫新高。全年合併營收37.42億元、年增達16.46％，連3年改寫新高。

宜特表示，營收創高主要受惠長天期晶片驗證分析案陸續完工結帳，且先進製程及封裝、車用電子、5G、高速運算（HPC）等帶動材料分析（MA）、故障分析（FA）、可靠度驗證（RA）需求。國際大廠推出新產品，對品質要求度提高，亦衍生更豐富的實驗分析需求。

展望後市，儘管市場去化庫存、調整資本支出等雜音不斷，小型半導體企業的研發明顯放緩，但宜特觀察發現，龍頭大型企業仍持續進行研發。由於龍頭大型企業占公司客戶比重高，且驗證分析需求持續增長，因此市場雜音對公司營運影響甚微。

宜特表示，公司除了在可靠度驗證站穩龍頭地位，在3奈米、2奈米的材料分析技術含量已於去年獲得客戶認可，配合材料分析設備陸續到位、新產能逐步開出，預期均將大幅挹注今年營收貢獻。

再者，車用電子及電動車發展趨勢明確，去年全球電動車銷量估達近千萬輛、預期將逐年成長，至2025年每年出貨量年增率將逾4成，使用半導體零件數量將翻倍。宜特去年底成為汽車電子協會（AEC）成員，成為亞洲唯一獲協會認可的第三方公正實驗室。

宜特表示，成為AEC協會成員可為車載元件廠商帶來三大優勢，除了掌握標準制定脈動、協助客戶超前部署，也可在標準參與制定過程中了解精神與脈絡，讓車載元件廠商產品更貼近標準訴求、快速取得認證，並成為AEC與車載元件廠商間的交流平台。

此外，宜特去年底已通過經濟部投資台灣事務所的根留台灣方案，將斥資逾14億元投入廠區設備，藉以因應先進製程、第三代半導體、電動車、高速運算、5G、智聯網（AIoT）等驗證分析需求，為客戶提供更完整、快速、先進與創新的服務。