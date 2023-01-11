台北市長蔣萬安（前中）和副市長李四川（前右）8日一同前往中山區松江路視察路面銑鋪工程，了解相關作業情況。（資料照,趙雙傑攝）

新竹棒球場爭議持續延燒，台北市議員王世堅日前批前新竹市長林智堅是「草包」，並呼籲檢調應調查、收押。未料，此舉引發內鬥，民進黨籍新竹市議員陳建名、劉康彥與楊玲宜10日開記者會痛批王世堅當新竹市長高虹安的側翼。對此，國民黨台北市議員鍾沛君直言，若民進黨要繼續檢討相對中立的黨公職，將越走越歪斜。

國民黨台北市議員鍾沛君昨(10)日在政論節目《少康戰情室》中表示，相信王世堅不是被風向帶走或是看到幾張聳動的照片才講出這種話，「他講的才是真的內行話」。鍾沛君提及，王世堅和高嘉瑜在民進黨裡，價值觀或評論相對中立，但在林智堅棒球場案子或吳怡農敗選等事件中都被當成戰犯。若民進黨還要繼續檢討相對中立的黨公職，鍾沛君直言「民進黨把歪風當成正道，會走得越來越歪斜」。

針對台北市副市長李四川前幾天陪台北市長蔣萬安去看松江路鋪馬路，遭質疑是不是作秀一事，鍾沛君透露，大家沒有看到的事情是，李四川其實監督的不只是現場鋪路的品質，廠商的瀝青要從關渡出來之前，李四川就已經去查過，無論裡面的成分或是裡面的溫度，確認沒問題才到現場施工。鍾沛君認為，工程品質是一環扣一環，(新竹棒球場)為什麼會出現這樣鬆動，民進黨沒有真的去檢討，還在抓戰犯。