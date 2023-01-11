英國首相蘇納克（Rishi Sunak）和日本首相岸田文雄明天將在倫敦塔簽署《互惠准入協定》（Reciprocal Access Agreement），面對來自中國大陸和北韓日益增長的威脅，它將加強英國和日本之間的防務關係，根據即將簽署的新防務協定，如果駐日英軍被認定犯有嚴重罪行，他們可能會被判處絞刑。

據英國《每日郵報》（Dailymail）儘管正在值勤的訪問部隊仍將採英國的法律制度，但不執勤的士兵將受到日本司法系統的制約，這意味著，他們可能面臨死刑。根據蘇納克即將簽署的新防務協議，如果駐日英軍被認定犯有嚴重罪行，他們可能會被絞死。在這裡，日本、美國、英國和澳洲的軍隊參加了一個年度演習。

死刑在日本是合法的，適用於嚴重謀殺案件，包括大規模屠殺或謀殺兒童。而英國《泰晤士報》（The Times）報道，英國國防部認為可以通過施加外交壓力來避免絞刑，而且該協議的好處值得冒險。

英國的談判人員正在尋求一項給予其部隊豁免權的協定，但最終版本可能將類似於澳洲與日本的條約。這次的協定內容還討論了移民、武器運輸和訪問日本的軍事人員和其法律權利。

上個月，日本宣佈將把其國防支出增加一倍，以更有效的保護自己免受來自北韓和中國大陸的威脅，還將加強英國和日本之間的防務聯繫，先前，兩方部隊一直在共同舉行訓練演習，去年11月，英國和日本軍隊共同進行了奪島演習。上個月，雙方士兵們在日本中部的群馬縣參加了一次雙邊兵棋推演（Wargame）演習。

岸田對倫敦的訪問是包括法國、義大利、加拿大和美國行程的一部份，預計將在5月廣島舉行的7國集團峰會（G7）之前完成。