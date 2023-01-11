流水席之亂持續延燒，一名已婚男網友表示，真的很後悔和台北女生結婚，他說妻子是台北人，結婚時要求房子、名牌戒指、聘金、盛大婚禮等，現在懷孕生產還要住一天1萬1000元的月子中心，反觀中南部的女生要求較少，認為娶台北女生的CP值很低，奉勸要和台北女生結婚的男網友要謹慎，貼文遭網友砲轟。

原PO今（11）日凌晨於臉書社團《匿名2公社》指出，和妻子結婚一年，真的很後悔結婚。他說妻子是台北女生，結婚時要求有台北房子、戒指要寶格麗、婚禮要盛大、高額聘金等，現在懷孕住月子中心一天要1萬1000元，還要住滿30天，對比中南部的產婦都是住一天5000元而已。

原PO表示，妻子皮膚黝黑、有刺青，長相也不是特別漂亮，沒有公主臉，卻有公主病，令他直呼「早知道就娶中南部或東部的女生了」。同公司中南部、東部的女生一個比一個優質，有氣質又漂亮，對結婚的要求比較低，也不會愛慕虛榮，「想想真的很後悔，現在準備結婚的男生，如果對象是台北人，請謹慎啊！娶台北女生CP值真的超低。」

貼文曝光，網友紛紛留言，「戶政事務所明天有開，別急」、「台北人飄過，覺得無言」、「自己選的路，要拖台北女生下水，也是滿無言的」、「又要戰南北噢？CP值你知道啥意思嗎？」、「人的問題啦！關台北什麼事？」、「眼瞎就眼瞎，牽拖什麼台北人」。