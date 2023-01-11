去年10月國境解封，長榮航、華航及星宇航空客運收入一路飆升。以3家12月公布的營收來看，長榮航(2618)12月營收146.78億元，年增18.65％，客運營收為81.04億元，年增1338.84％；貨運營收雖微幅向下收斂，但仍高於疫前水平，營收為51.19億元；華航(2610)12月營收141.76億元，為去年單月次高，月增15.62％，客運收入61.36億元，月增60.61％，年增941.77％，貨運收入為72.29億元，月減5.33％。星宇航空(2646)12月營收9.65億元，月增率56％，年增率897％，客運營收為8.21億元，月增75％，年增1670％，12月旅客人數較上月大幅成長7成，貨運營收為1.09億元，年增149％。

長榮航2022年全年營收1380.68億元，年增32.92％；華航2022年全年營收1507.21億元，年增8.55％；星宇航空2022年營收33.62億元，年增322％。

長榮航12月底前每周航班數已逾300班，其中歐洲市場回溫最為明顯，往返歐洲航班數已超過疫情前水準，達到每周30班，北美航線也持續增班達到每周62班，約為疫情前的75％，歐美長線平均載客率皆將近85％；東北亞及東南亞客運市場復甦亦漸入佳境，12月有顯著成長，到農曆春節期間更有將近9成的訂位率，部分日期的熱門航線訂位率甚至達到100％。

長榮航1月中旬陸續復飛台北-沖繩每周7班、台北-仙台每周4班，高雄-東京及大阪皆加密至每周7班，2月正規畫陸續加密兩岸航班，3月30日更將開闢台北-克拉克新航線，預期第3季飛航航班數將將逐漸恢復至疫情前8成的水準。

華航12月客運收入創疫情以來最佳，其中大洋洲地區增班策略奏效，包含雪梨、布里斯本及墨爾本等航線增班，相較前月為成長幅度最多的區域；東南亞各線持續增班也挹注客運營收。

華航因應過年旅運需求，第1季再增班3成以上，春節連假平均訂位率超過8成，新開航點宿霧、峴港、清邁及獨家航線帛琉的詢問度高，也新增復飛日本高松、廣島。

星宇航空2月穩定提供航班數，並配合A350-900通過新機導入認證後，預計1-2月份將投入營運澳門及曼谷航線。同時，今年1月開闢台北-河內航線及台北-宿霧航線，使東南亞航點更加綿密，屆時航點將擴增至16個，亦為開航洛杉磯航線提前暖身。