升息、打房、平均地權條例三讀通過，多數人認為2023年房市將會量縮價修，在這段整理的時間，業者也想方法突圍，其中區塊鏈技術的運用也許是個機會點。

內政部地政司宣布自2023年1月1日起開始試辦不動產產權查驗新管道，民眾向地政事務所申辦買賣不動產登記後，除核發紙本權狀外，也可取得電子產權憑證，可線上免費查驗不動產產權。內政部也表示，「電子產權憑證」是應用區塊鏈技術，資料不會輕易被竄改。

協助政府打造電子產權憑證的團隊，是由逢甲大學土地管理學系陳建元教授所率領的逢甲地理資訊系統中心、雪喬公司與安轉不動產區塊鏈公司共同研發完成。現今由相同的團隊，連結實務業者們的經驗，歷經三年研發，克服諸多困難，讓台灣終能擁有與國外一樣的以區塊鏈技術為核心的不動產交易平台。

安轉不動產區塊鏈交易平台，開始落地商轉，宣告台灣正將進入Web3.0的不動產交易時代。平台將利用區塊鏈技術實現主動媒合系統、國際不動產流通系統、區塊鏈交易系統、即時看屋系統、零接觸交易模式。

安轉不動產區塊鏈交易平台的成立，將證明藉由新科技的導入，可以大幅降低傳統不動產市場的高交易成本，讓買賣雙方更放心，讓從業人員以合作取代競爭，生活可以更優質。這樣的理念已經得到美商21世紀不動產、美商ERA不動產、現代地政聯盟(王代書系統)與大晟開發機構(包租代管社會住宅)的率先支持與採用。