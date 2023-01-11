明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）休賽季追求3億美元大合約，不過看來他的美夢已經被打碎，根據ESPN記者帕森（Jeff Passan）報導指出，柯瑞亞將重新回到雙城懷抱，雙方正在敲定一份6年2億美元的合約，外加4年自動續約的選擇權，合約跑完柯瑞亞最多可拿到10年2.7億美元，不過還得等待體健通過才能生效。

BREAKING: Shortstop Carlos Correa and the Minnesota Twins are finalizing a six-year, $200 million contract, sources tell ESPN. The deal has a vesting option that can max out at $270 million. It is pending physical. — Jeff Passan (@JeffPassan) January 10, 2023

28歲的柯瑞亞是休賽季自由市場的大魚之一，去年12月與巨人達成13年3.5億美元的合約，柯瑞亞甚至已經來到舊金山參加簽約記者會，沒想到巨人對於他的體檢報告有疑慮，簽約儀式因此臨時喊卡，這也讓休賽季補強動作不斷的大都會抓準機會出手，遞上12年3.15億美元合約，這還是在大都會老闆科恩（Steve Cohen）在夏威夷休假時所達成的協議，卻同樣以柯瑞亞的體檢未過關而告吹。

雖然合約的長度砍去了一半，但雙城所提出的價碼成為目前檯面上價值最高的合約，相對也可以減輕對於傷勢的擔憂，2014年柯瑞亞曾遭受嚴重的腿部骨折，雖然從來沒有因為此類傷勢而缺席，不過給出10年以上的長約，對於球團來說風險還是太大。

柯瑞亞的6年保障約結束之後，在2029年至2032年這段期間，柯瑞亞每賽季如果都能達標至少502個打席，則每一年都將自動續約。而6年2億美元的保障薪資，也讓柯瑞亞的平均年薪來到3千3百萬美元，是休賽季所有簽下合約的游擊手之最，不過合約總值還是不及崔伊騰納（Trea Turner，11年3億美元）及波格茲（Xander Bogaerts，11年3.31億美元）。