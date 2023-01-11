前新竹市長林智堅論文抄襲案，被捲入風波的調查官余正煌委由律師到台北地院提刑事自訴，控告林違反《著作權法》，正式下戰帖與林智堅「直球對決」，台北地方法院11日下午2點半傳喚林智堅出庭，余將委由律師在法庭上與林公開對質。

另余正煌的律師表示，余認為林智堅在抄襲風波為自己辯護時傷害他名譽，11日台北地院針對著作權案開準備程序庭，當天他們要向 台北地檢署遞狀控告林加重誹謗，請檢察官起訴林。

先前接受採訪時，余正煌的律師張祐齊說，或許林智堅論文抄襲案在政治面已算終結，但在法律和清白上卻沒有完整說明，林智堅至今沒承認抄襲，因此只能用提告方式保障余的權利。

余的另一名律師吳俊達表示，林智堅至今沒對抄襲余正煌論文一事道歉、說明或回應，甚至陳時奮在偵查庭還一口咬定余正煌在論文案上理虧，林智堅沒有錯，因此有必要透過提刑事自訴來釐清事實，還給余正煌公道和清白。

吳俊達指出，透過法庭公開對質，相信林智堅也可以捍衛自己清白 ，說清楚自己的論文如何產生的，是否有參考余正煌論文內容。