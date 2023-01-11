越南1月份很快進入農曆年，投資人觀望難免，市場焦點將鎖定在央行新一輪資金投放力度，以及政府修法支持地產行業的落實。2022年因外部市場嚴峻讓央行態度審慎，貨幣供應量M2增長率不及4%遠低於GDP及信貸增長，然根據券商最新報告指出，越南的貨幣供應量M2將在2023年反彈，今年下半年可逐漸恢復正常。

日盛越南機會基金研究團隊表示，觀察過往在M2強勁增長的情況下，伴隨著低利率和充裕的資金流入股市，成為股市復甦的重要推動力。以2020-21期間為例，在此期間，受到越南國家銀行（SBV）寬鬆貨幣政策、經濟走揚與外資流入等諸多因素綜合影響，M2增幅高達14%以上，亦見到越南股市強勁發展。

日盛越南機會基金研究團隊指出，第?季通常為越南股市旺季，在前?季度市場消化聯準會鷹派升息造成資金緊縮、政府收緊債市監管等利空後，年初以來市場信心明顯提升；國際ETF自去年11月中低點以來，持續逢低進加碼。今年政府將加大推動基礎設施投資為?大亮點；預期農曆年後成交量提高有利市場表現，加以年後將到來的年度股東大會，龍頭企業財報揭露亦有利強化投資人信心。