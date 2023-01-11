檢測設備商由田(3455)2022年合併營收為31.49億元，年增14.01%，創下歷史新高，在產品組合優化下，2022年毛利率應可守穩五成以上，全年每股盈餘可望同步創下新高。

由田三大產品線中，除電路板檢測設備以載板為主要營收動能外，公司在半導體領域已成功推出晶圓級封裝、COF等各式設備，近期更跨入前段製程的Bare Wafer檢測，最大可對應12吋晶圓；長期來看，隨著各應用領域半導體含量的提升，將有利於相關設備持續放量。

由田表示，雖然COF受到驅動IC需求下滑的短期影響，相關設備出貨力道暫緩，但公司整體在先進封裝領域的耕耘已漸收成效，晶圓封裝檢測設備訂單穩定出貨中，預期在2023年半導體相關營收貢獻能有較大的成長。

由田2022年12月合併營收3.48億元，年成長13.82%，創下48個月來新高，累計2022年營收31.49億元，年增14.01%，亦創下歷史新高，由田2022前3季每股盈餘已達8.78元，超越2021年，在產品組合優化下，2022年毛利率應可守穩五成以上，全年每股盈餘獲利可望同步創下新高。

由田主要營收占比最重者為載板相關檢測設備，受惠於高階製程躍升主流、ABF載板需求維持強勁，主要台系載板廠2023年擴產計畫未見明顯縮減，整體供需缺口尚未達平衡。與此同時，中國亦有新進廠商持續加入競爭賽道，預期載板市場仍有一定成長空間。由田掌握兩岸相關擴廠需求，在ABF及BT載板設備訂單具穩定支撐，預計2023年將持續為公司主要營收驅動力。

在顯示器檢測設備方面，由田表示，雖因整體產業景氣循環而調降營收占比，但受惠於削價競爭態勢減弱，相關顯示器設備毛利率可望顯著拉抬。公司掌握中國少數LCD前段擴廠需求，同時積極掌握改造升級商機、另以點燈檢測設備強勢打入歐系車廠供應鏈，高階車用點燈檢測設備已陸續加入營收貢獻，並以其技術獨占性築高進入壁壘。

展望2023年，由田表示，公司持續將目標著眼於載板與半導體市場，並且透過產品的深化與廣化，有效提升公司競爭力與市占，整體來說，由田接單狀況相對明朗，惟考慮到市場上的系統性風險，全年業績展望審慎樂觀。