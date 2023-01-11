小編今（11）日精選5件不可不知的國內外財經大事。平均地權條例修正案三讀通過，最快3個月訂定子法，有關預售屋禁止換約規範上路前，市場預估會有一波紅單釋出的「逃命潮」。

以付給建設公司100萬元，再用200萬元轉讓紅單為例，列報轉讓紅單成交價額是200萬元，但可減除成本100萬元，若沒有移轉時費用證明文件，即按成交價額的3％計算可再減除費用6萬元，倘若持有二年內移轉依適用稅率45％計算，應納稅額為42萬3,000元。

【1】賺百萬要繳40萬稅 最後紅單逃命潮來了

平均地權條例三讀，業者預期新制上路前會有最後的預售換約潮（紅單逃命潮）出現。對此，財政部提醒，目前紅單交易是依房地合一2.0計稅，即適用最高45％稅率，成交價額則是依受讓人應支付給出讓人的價額認定。

【2】史上最嚴打房 業界：全台建商將倒一半

《平均地權條例》修正草案三讀通過，許多中小型建商剉咧等！商總主席賴正鎰昨表示，之前政府跨部會連祭七大打房措施下，房巿已然冷卻，這次通過史上最嚴苛政策，預估許多中小建商首當其衝，全台建商家數將由目前的1萬多家，對半砍，剩5000家左右。房產專家李同榮更指出，巿場走向大者恆大，爛尾樓案將層出不窮！

【3】氣候變遷法過關 最快明年開徵碳費

立法院10日三讀通過《氣候變遷因應法》，以達到2050淨零碳排目標。其中最重要是將依國際先例，政府可分階段課徵「碳費」，徵收對象也可提出自主減量計畫，能有效減排且達指定目標者，適用優惠費率。碳費徵收最快2024年上路，其中直接排碳大戶約287家，高用電量間接排碳大戶約250家，都將首當其衝。

【4】反擊日韓 大陸暫停發短期簽證

中國邊境8日起解封，但在本土疫情延燒下，各國收緊對中國入境旅客的防疫限制，引發中國不滿。為此，中國於10日對日韓開出反制的第一槍，宣布即日起暫停簽發日韓短期簽證，直到歧視性入境限制措施取消再做調整。

【5】看好解封後經濟 陸今年GDP增速 大摩上調至5.7％

邢自強等摩根士丹利經濟專家在最新研究報告表示，由於大陸結束動態清零政策後重開，加上對房地產提供政策支援，並放鬆科技行業監管，因此調高2023年經濟增長預測，從12月中旬預測的5.4％，上調至5.7％。