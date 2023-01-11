台灣包裝水市場商機1年超過百億元，臺鹽(1737)與和泰汽車合作，推出購買台(鹽)海洋鹼性離子水全系列商品，抽百萬跑車活動，希望能搶攻水商機為營運增添動能。

臺鹽董事長吳容輝表示，台(鹽)海洋鹼性離子水是全台灣首創第一瓶鹼性機能水，由苗栗通霄精鹽廠生產，製程採用先進汽電共生設備，利用環保乾淨的天然氣作為燃料產生電力供應全廠所需，發電後的低壓蒸氣則供應製鹽製程使用。

台(鹽)海洋鹼性離子水上市20餘年來，近幾年業績成長率皆高於市場平均，吳容輝說，2022年「台(鹽)海洋鹼性離子水」更繳出亮眼成績單，成為首支進軍國際通路Costco好市多的本土品牌飲用水外，並與台灣高鐵、BMW汎德、圓山飯店等各大品牌合作推出聯名款，樹立全新里程碑。

臺鹽指出，即日起凡購買台(鹽)海洋鹼性離子水全系列商品任1瓶，在活動網站完成發票登錄，就有機會抽中Toyota GR Supra經典傳奇跑車。