政府規畫將4500億超徵稅收中分出1800億，每人普發現金6000元，引發相關議題討論。台中市市長盧秀燕昨（10）日宣布，為了讓台中爸媽開心過好年，她決定將慣例在每個月底發放的育兒津貼5000至7000元，提前在過年前發放；此外，育兒津貼及托育補助將取消排富全面發放，5歲到國小前的就學前補助，也將擴大補助範圍，新增12000名孩童可領到補助。此消息掀起網友轟動，紛紛留言大喊感動，更盛讚「媽媽市長果然是台中人的媽媽」、「市長真的只有媽媽好」。

盧秀燕市長昨日在臉書發文表示：「台中真a發現金，親子開心好過年。」強調過年快到了，小朋友期待領紅包，她就要負責幫家長顧好荷包。為了讓爸爸媽媽們安心過好年，台中市以往慣例在每月月底發放的育兒津貼5000至7000元，市府決定提前在過年前發放，希望幫家長們減輕一點點負擔，讓大家開心過好年。

盧秀燕市長指出，除了提前發津貼，今年市府還有一些新措施，包括育兒津貼及托育補助取消排富全面發放，還有5歲到國小前的就學前補助，原本只補助念私立幼兒園的孩子，現在沒有讀幼兒園的孩童也適用，全台中新增12000名小寶貝可以領到補助。

這個好消息讓大批網友嗨翻，不僅文章獲得數千個讚，更被歡聲雷動的留言洗板：「感動飆淚！世上只有媽媽好！」「媽媽市長果然是台中人的媽媽」、「市長只有媽媽好，有媽的孩子像個寶」、「很親民的媽媽市長」、「媽媽果然最能理解孩子的需要」、「難怪能贏蔡其昌近30萬票、所有行政區全勝」、「希望其他縣市首長比照辦理」、「人民不要蚊子館、大祕寶與無感建設，只要錢真的用在自己身上」、「這是最有感的新年禮物」。