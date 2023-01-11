遊戲族群公布營收，鈊象(3293)2022年12月營收達11.02億元，月增8％、年增24％，單月營收再創歷史新高，累計2022年全年營收119.47億元，年增6％，續創新高。智冠(5478)12月營收5.49億元，月減3％，年增11％，2022年營收60.86億元，年減8％。橘子(6180)12月營收7.3億元，月增5％，年增10％，去年全年營收113.7億元，與上年度持平。

鈊象12月網路遊戲及商用遊戲機營收占比93％及7％，營業淨利為6.09億元，稅前淨利為6.03億元，是單月稅前獲利第3次站上6億元，每股稅前盈餘為4.28元；2022年全年營業利益60.05億元，由於台幣貶值享受到匯兌收益，稅前淨利65.2億元，創史上新高，每股稅前盈餘46.27元。

智冠指出，1月適逢寒假及春節檔期，子公司網龍新上市手遊《吞食天地 多元宇宙》將開放特別劇情任務及吞食年獸挑戰等精彩活動。

遊戲新幹線於12月22日推出的二次元少女養成手遊《純白和弦》，以VTuber及虛擬歌手「浠MizukiX夏語遙」跨次元陣容與遊戲的深入聯動合作深受玩家青睞，上市首日即登上Google Play及App Store人氣排行榜第一名，並榮獲雙平台推薦肯定，本周即將推出第二波聯動內容，加入全新人氣角色「夏語遙」，持續提升遊戲豐富度。此外，《純白和弦》於1/7～2/12在台北地下街舉辦大型實境活動「純白新春祭」，邀請70位VTuber輪番直播互動。

MyCard數位點數也將開啟一個月的新年優惠活動，攜手上百款熱門遊戲合作，購買指定面額儲值送虛寶。

迎接春節年貨採買商機，藍新集團透過電商平台與網路商家多元金流、物流服務，以及電子發票等各式商店加值應用，持續帶動營運向上。此外，子公司簡單行動支付旗下「ezPay簡單付」即日起也開放18歲以上成年民眾註冊會員。

橘子表示，12月《天堂M》推出5周年活動，全面優化職業角色，其他遊戲亦有改版活動，穩健挹注營收。且12月遊戲活動效益升溫，GASH樂點交易筆數年增67％、交易金額年增36％。

展望2023年1月《新楓之谷》將於1月中推出睽違4年的重點升等活動及六大職業大改版；橘子支付看準農曆春節送禮及出遊需求，推出超商、加油站滿額享零用金回饋。

「橘子嘉年華」春季版預計將於農曆年後接力舉行，隨著疫後生活回歸常態，此次將增加實體O2O活動，串聯線上闖關活動與豐富的線下產品內容、市集活動及音樂饗宴。