華南金(2880)獲外資連續5個交易日買超，股價同時突破周線、月線和季線。華南金去年全年稅後盈餘為173.04億元，較2021年微增1億元、0.5%，累計EPS為1.27元。華南金子公司華銀2022全年稅後純益167.24億元，年成長近16%，EPS為1.71元，受惠升息與業務動能提升，帶動獲利成長亮眼，抵銷其他子公司衰退金額，使得華南金獲利轉正成長。

華銀在年末資金需求高峰期，推出「優質貸」提供民眾年前資金靈活用的安全管道。

華銀表示，目前市面上常見的借貸產品主要有：小額信用貸款、保單借款、股票或基金質借等，其中保單借款不必財力證明、無須徵信，撥款速度也相對較快，但利率較高，若借貸金額超過「保單價值準備金」，保單也有失效風險。如果選擇股票質押借款，同樣能在短時間內籌措較大筆的金額，但借款作業較繁瑣，且買賣股票的手續費與借款利率會墊高籌資成本外，同時也要承受股票價格波動風險。

相較之下，銀行的小額信貸可調度金額不低，借款年限也較長，而且比起保單借款、股票基金質押，個人信用貸款的CP值較高，對於有資金需求又考慮借貸成本的小資族來說，成本負擔相對較低。

華南銀行「優質貸」凡有正當收入且穩定者，並在同一公司單位任職滿3個月以上就能申請，可借貸額度最高可達新台幣500萬元，借款年限最長可達7年。但要注意的是，考量授信風險，借款人年齡加上借款期間不得超過65歲。在利率計算部分，依據華南銀行現行指標利率浮動計算利息，目前利率2.24%起，比起保單借款、股票質借利率相對優惠。