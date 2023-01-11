「金曲歌王」蕭敬騰近幾年積極在大陸發展，除了頻頻登上各大綜藝節目外，也在當地投資茶店與乾拌麵，事業蒸蒸日上。但自從2022年他一連串「祖國」言論傷透台灣粉絲的心，又沒有轉發《央視新聞》貼文表態立場，遭大批大陸網友出征，讓他兩邊不是人，心情大受影響。而近日已搭乘私人飛機回台的他，受訪時也透露沒定居在大陸的真實原因。

根據《鏡週刊》報導，蕭敬騰去年失言後就成為網友攻擊箭靶，更經常被貼上標籤，因此遭到網友抵制，連帶與其他股東投資的茶店及乾拌麵事業也受到影響，讓蕭敬騰沮喪到一度想要退出，避免連累其他股東。不過，他所經營的茶類品牌「署名職茶」卻一連在星馬開了多家分店，生意相當不錯，讓他稍微恢復信心。

此外，蕭敬騰光去年就在大陸工作超過10個月，因此傳出他打算長居在成都當成據點，方便未來飛往各城市工作，甚至打算在當地置產，對此，他的經紀直人Summer表示，「因當地條件不錯，他的確有在看房，但老蕭看房子有諸多考量，像是爸媽來住是否方便？方便養貓養狗？」等等項目，但看來看去沒看到適合的物件，就暫時打消了這個念頭。

事實上，蕭敬騰經過一年紛紛擾擾，今年跨年時他也特別在凌晨發文，「我跟很多人一樣，有夢想但會偷懶，想成長但常犯錯，2023我要跟過去，不得體、不禮貌、不對的事情、不好的自己，一切任何大家在乎或不在乎的錯誤道歉，請原諒我的不完美。接下來，我會繼續加油，繼續前進，做更好的人。大家好，我是蕭敬騰，未來還請多多關照，新年快樂」。